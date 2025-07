Potresna svjedočanstva! Rusi otimaju ukrajinsku djecu, ali još je strašnije ono što se događa kasnije

Ukrajinski dužnosnici otkrili su zastrašujuću sudbinu ukrajinske djece koju je otela Rusija. Otmica navodno traje od 2014., a s okupiranih istočnih teritorija je oteto oko 35.000 djece. Neki od njih odvedeni su uz prijetnju oružjem.

Pojavljuju se dokazi da se ta djeca, kad napune 18 godina, novače u ruske postrojbe i šalju na prvu crtu bojišta, gdje se bore protiv vlastite zemelj, a mogu se suočiti s vlastitim očevima, prijateljima ili braćom. Točan broj unovačenih nije poznat, no govori se o tisućama.

U intervjuima za The Times, ukrajinski vladini dužnosnici tvrde da prisiljavanje tinejdžera na borbu služi Kremlju iz dva razloga. Prvi, oni su rješenje za rusku krizu ljudstva, a drugi je brutalni novi oblik psihološkog rata protiv ukrajinskog naroda, koji je navodno osobna naredba ruskog predsjednika.

Andrij Jermak, šef kabineta predsjednika Zelenskog, rekao je za podcast The Timesa The General and The Journalist da je ukrajinska vlada ima čvrste dokaze o toj praksi, poput dokumenata o novačenju.

Tijela tinejdžera sada se također pronalaze na bojnom polju.

"Putinov cilj je da da Ukrajina ne postoji. Rusi žele uništiti novu generaciju Ukrajinaca i grade nove vojnike protiv zemlje u kojoj su rođeni. To je strašno"; rekao je Jermak i dodao: "To je vrlo ozbiljan signal za cijeli svijet jer potvrđuje da je ruski režim danas teroristički režim".

Laboratorij za humanitarna istraživanja Sveučilišta Yale, vodeći globalni autoritet za ruski program otmice djece, također istražuje mnoštvo specifičnih optužbi koje se tiču bivše djece prisiljene na borbu.

Nathaniel Raymond, izvršni direktor, rekao je za The Times da, iako se njegov tim mora "baviti činjenicama o kojima mogu svjedočiti na sudu", oni "sada rade na tome da budu u mogućnosti predočiti dokumentarne dokaze o tome". Rekao je da sumnja da su optužbe istinite.

"Znamo da se starija djeca smještaju u kadetske škole, gdje im se pruža obuka za rukovanje borbenim oružjem i borbenim vozilima. Zašto bi ih stavili u ovaj proces obuke? Za to može postojati samo jedan dobar razlog, a to nisu parade", rekao je.

Val otmica

Isprva su ruske trupe otimale djecu iz ukrajinskih sirotišta, a potom i izravno od roditelja. Program je proširen nakon invazije velikih razmjera 2022. godine.

Iako su ruske obitelji neku od djece udomili ili posvojili, neovisni istraživači otkrili su da se velika većina, njih oko 95 posto, šalje u preodgojne logore.

Kad navrše tinejdžerske godine, šalju ih u vojne centre za obuku. Laboratorij za humanitarna istraživanja do sada je otkrio 116 različitih lokacija gdje se djeca drže, većina njih u Rusiji, a neke čak i na pacifičkoj obali.

Program nadgleda FSB, ruska služba državne sigurnosti, što pokazuje važnost koju Putin pridaje tome, prema riječima ukrajinskih dužnosnika.

Masovne deportacije predstavljaju kršenje Ženevske konvencije i temelj su za nalog za uhićenje koji je Međunarodni kazneni sud izdao za Putina 2023. Optužena je i njegova povjerenica za dječja prava Marija Lvova-Belova, koja je osobno posvojila otetog ukrajinskog dječaka Filipa.

"Svako jutro smo morali pjevati rusku himnu"

U podcastu je o užasu koji doživljavaju oteta ukrajinska djeca govorio i Vlado Rudenko, 19-godišnjak koji je otet iz bivšeg okupiranog grada Khersona na jugu zemlje. Ruski vojnici su ga oteli pod prijetnjom oružja u listopadu 2022. u dobi od 16 godina dok se skrivao u stanu svoje majke.

Proveo je 18 mjeseci u dječjem preodgojnom logoru na okupiranom Krimu, prije nego što je premješten u pomorsku akademiju gdje je prošao borbenu obuku. Na kraju ga je prošle godine iz nje spasila majka i prokrijumčarila natrag preko linije fronta.

"Svako jutro smo morali pjevati rusku himnu, zatim fizička obuka i učili smo pucati. Šesnaestogodišnjaci i sedamnaestogodišnjaci su imali puške za vježbu, a stariji pravo streljivo. Što je više to trajalo, to sam bio uvjereniji da ćemo biti poslani u rat. Rusi mi nisu uspjeli ništa uzeti, osim što su mi oduzeli djetinjstvo. Ja sam imao sreće, ali sada ima Ukrajinaca koji se bore protiv vlastitog naroda", rekao je.

Predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo je globalnu kampanju Vratite djecu kako bi istaknuo zločine i emotivan apel za međunarodnu podršku Ukrajini u ratu.

Raymond, predavač globalnih odnosa, dodao je: "Nisam siguran da Europljani i Amerikanci razumiju pravu prirodu onoga što se ovdje događa. Ovo je sustavna, industrijalizirana mreža trgovine djecom, oživljavanje Staljinovog pionirskog programa. Vjerojatno je to najveća otmica djece u ratu od Drugog svjetskog rata, usporediva s germanizacijom poljske djece od strane nacista."

Zelenski je povratak svakog djeteta postavio kao uvjet za svaki mirovni sporazum. Nedavno je otkriveno da je Rusija ponudila razmjenu otete djece za vlastite ratne zarobljenike, no Ukrajina je to odmah odbila, smatrajući da bi se time djeca pretvorila u taoce, zaključuje Times.