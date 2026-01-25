Oglasili se iz ICE-a nakon hladnokrvnog ubojstva: "Radimo na uhićenju opasnih, kriminalno ilegalnih osoba"

Muškarac kojeg su u subotu ubili agenti američke imigracijske i carinske službe (ICE) je identificiran kao američki državljanin Alex Pretti, 37-godišnji medicinski tehničar koji je radio u bolnici za branitelje.

U nedjelju su u SAD-u održane dvije konferencije za novinare nakon ubojstva.

Jednu je održao guverner Minnesote Tim Walz s glavnim državnim odvjetnikom Minnesote Keith Ellisonom, a drugu zapovjednik Granične patrole Greg Bovino i Marcos Charles, izvršni dužnosnik Imigracijske i carinske službe (ICE).

Oglasili se iz ICE-a

Charles je na konferenciji rekao da su nasilni pobunjenici u subotu oborili jednog agenta ICE-a.

"Prosvjednik mu je doslovno odgrizao dio prsta. Odmah je dobio liječničku pomoć. Ovakvo nasilje je neprihvatljivo", rekao je.

Također je optužio lokalne političare, aktiviste i medije da stvaraju kaos i strah umjesto da koriste svoje platforme kako bi smirili zajednicu, javlja Sky News.

Charles je rekao da ICE radi na uhićenju "opasnih, kriminalno ilegalnih osoba" kako bi zaštitio javnost.

"A protestor literally bit off part of that agent's finger."



Marcos Charles, the top ICE official in Minneapolis, says that "violent agitators" tackled an ICE agent yesterday.









Walz: "Na čijoj ste strani?"

Na odvojenoj konferenciji, Walz je pozvao stanovnike da ostanu mirni i ostanu sigurni, opisujući događaj kao moralnu krizu te je Amerikancima postavio izravno pitanje.

"Na čijoj ste strani?", upitao je Walz, pozivajući građane da razmisle stoje li uz svemoćnu saveznu vladu koja može ubijati, ranjavati, zastrašivati i otimati svoje građane s ulica, ili uz Prettija, medicinskog tehničara u bolnici za veterane (VA) koji je umro svjedočeći takvoj vlasti, te uz desetke tisuća mirnih građana koji su izašli marširati i kad je osjet hladnoće bio 40 ispod nule, jer vole ovu saveznu državu i vole ovu zemlju.

Poručio je da je razgovarao s roditeljima ubijenog Prettija te da je njegov otac Michael jasno poručio: "Nemojte dopustiti da zaborave Alexovu priču".

Osudio je pokušaje da se Prettija prikaže kao "pomahnitalog domaćeg terorista", rekavši da se time u samo nekoliko minuta nakon događaja blatilo njegovo ime, a zatim se zatvorilo mjesto zločina i uklonili dokazi.

Ponovno je pozvao Donalda Trumpa da povuče agente ICE-a iz njegove savezne države.

Minnesotans - you have won the hearts and minds of this country through peaceful protest. Change is coming.

FBI optužio žrtvu

Direktor FBI-ja Kash Patel optužio je Prettija da je prekršio zakon o posjedovanju vatrenog oružja, za koje je ubijeni imao legalnu dozvolu za nošenje, ali nije objasnio koji je zakon točno prekršen niti je pojasnio svoju tvrdnju.

Tijekom intervjua za Fox News, Patel je rekao da Pretti nije smio donijeti vatreno oružje na prosvjed, prenosi CNN.

"Ne možete donijeti oružje napunjeno s više spremnika na bilo koji prosvjed koji želite. Tako je jednostavno. Nemate to pravo, prekršiti zakon i poticati nasilje", rekao je.

Kada ga je novinarka pritiskala da odgovori kako je točno Pretti predstavljao prijetnju agentima, Patel je izbjegavao odgovor i rekao da Istragu vodi Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS). "Naravno, uvijek ćemo štititi pravo na slobodu govora iz Prvog amandmana, i ako mirno prosvjedujete, u tome nema ništa loše", rekao je.

Patel nije objasnio svoju sugestiju da je Pretti poticao nasilje, tvrdnju koja nije potkrijepljena videozapisima s mjesta događaja, na kojima se vidi da je agent prvo sprejem s nadražujućim sredstvom prskao Prettija, prije nego što su ga ostali agenti oborili i na kraju usmrtili.