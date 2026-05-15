Tko je Trumpova najodanija suradnica? Procurila pisma koja mu je pisala: "Vi ste moj zaštitnik. Sve što mi je važno"

Dugogodišnja pomoćnica predsjednika Donalda Trumpa, koja mu pripisuje zasluge za spašavanje vlastitog života, navodno je ključna osoba u Bijeloj kući zadužena za objave na Truth Socialu.

Natalie Harp (34), izvršna asistentica predsjednika, prema pisanju Wall Street Journala prikuplja snimke zaslona objava s društvenih mreža koje hvale Trumpa, podupiru teorije zavjere, napadaju demokrate ili vrijeđaju predsjednikove protivnike te ih zatim daje Trumpu na pregled.

Nakon što predsjednik odobri sadržaj, često preko fizički ispisanih nacrta, Harp objave postavlja na njegov račun na Truth Socialu nerijetko kasno navečer, vikendima ili tijekom praznika.

Dužnosnici Bijele kuće za Journal su rekli da Trump i osobno objavljuje sadržaj na svom računu.

No neke objave izazvale su kontroverze. Trump se nedavno našao na udaru kritika zbog objave slike generirane umjetnom inteligencijom na kojoj je prikazan kao figura nalik Isusu Kristu. Kritiziran je i zbog videa koji je sadržavao rasistički prikaz Baracka i Michelle Obame kao majmuna.

Bijela kuća tada je za sporni video okrivila neimenovanog zaposlenika koji ga je "pogrešno" objavio, dok je Trump umanjivao kritike vezane uz AI fotografiju tvrdeći da je mislio kako ga prikazuje kao liječnika.

Izvori upoznati sa situacijom tvrde da je upravo Harp, po Trumpovu nalogu, objavila oba sadržaja.

The Independent je zatražio komentar od Harp, dok je direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung odbio potvrditi je li ona zaposlenica odgovorna za kontroverzne objave.

"Ne raspravljamo o internim procesima, ali nijedna društvena mreža nije učinkovitija od Truth Sociala", rekao je Cheung.

Dodao je kako je platforma popularnija nego ikad upravo zato što Trump američkom narodu prenosi svoje nefiltrirane i izravne misli, bez izvrtanja od strane pristranih medija.

Harp često ne dijeli potencijalne objave s drugim Trumpovim suradnicima, nego odobrenje traži isključivo od predsjednika, što frustrira dio dužnosnika.

Za Trumpa radi od 2022. godine, a javnosti je postala poznata nakon govora na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2020., kada je podržala njegovu zdravstvenu politiku "Pravo na pokušaj", piše Independent.

Harp, koja je preživjela rak kostiju, tada je tvrdila da joj je upravo Trumpova politika spasila život i usporedila ga s likom Jimmyja Stewarta iz filma "To je divan život".

"Danas ne bih bila živa da nije bilo vas", rekla je tada.

No stručnjaci su kasnije za Washington Post doveli u pitanje njezine tvrdnje, navodeći da vremenski okvir i opis liječenja sugeriraju kako Trumpova politika nije imala značajan utjecaj na njezin oporavak.

Nakon kratkog rada kao voditeljica na konzervativnoj televiziji One America News Network, Harp se pridružila Trumpovu timu i brzo stekla reputaciju iznimno odane suradnice.

Pratila ga je gotovo posvuda pa čak i na golf terenima te mu je nakon poraza na izborima 2020. pokazivala laskave članke i objave s društvenih mreža.

Kako bi održala predsjednikovo dobro raspoloženje, navodno je stalno nosila laptop, a ponekad i printer, kako bi mu mogla odmah pokazivati članke, zbog čega je prema pisanju New York Timesa dobila nadimak "ljudski printer".

"Ona sve drži u jako dobrom raspoloženju, a najvažnije je da i predsjednika održava dobro raspoloženim", rekao je bivši Trumpov liječnik i republikanski zastupnik Ronny Jackson za Fox News Digital 2024. godine.

Dok dio Trumpovih saveznika Harp smatra iznimno predanom, drugi su njezinu odanost smatrali pretjeranom, osobito nakon što su isplivala pisma u kojima predsjedniku izražava duboku zahvalnost i divljenje.

"Ti si mi sve što mi je važno", navodno je napisala u jednom pismu, nazivajući Trumpa svojim čuvarom i zaštitnikom.

"Nikada vas ne želim razočarati", stajalo je u drugom dijelu pisma. U jednom od pisama Harp je izrazila i želju da se vrate onoj sinergiji koju su nekoć imali, kada su mogli razgovarati o svemu i svačemu.