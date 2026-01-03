DHMZ izdao niz upozorenja za nedjelju: Snijeg u unutrašnjosti, obilna kiša, moguće poplave i jaka bura

Zbog očekivanog snijega u unutrašnjosti, obilne kiše i pljuskova na Jadranu te jakog vjetra na sjevernom Jadranu, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je za nedjelju niz upozorenja za Osječku, Gospićku, Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju.

Naglašavaju kako nepovoljni vremenski uvjeti mogu utjecati na promet i aktivnosti na otvorenom tijekom sutrašnjeg dana.

U Osječkoj i Gospićkoj regiji na snazi je žuto upozorenje zbog snijega. Stvaranje snježnog pokrivača tako se očekuje u Posavini gdje bi moglo pasti više od pet centimetara, a u Lici i više od 10 centimetara novog snijega.

DHMZ građane poziva na oprez zbog skliskih kolnika i pločnika.

Zbog obilne kiše, u Kninskoj regiji je na snazi narančasto upozorenje, a moglo bi pasti od 40 do 90 milimetara oborine. Postoji opasnost od poplavljivanja imovine i prometnica kao i lokalnih prekida opskrbe električnom energijom, komunikacijskih mreža i vodoopskrbe. Uvjeti za vožnju mogu biti otežani zbog smanjene vidljivosti i mokrih kolnika.

Zbog lokalno obilnih pljuskova s grmljavinom, osobito na jugu, za Splitsku regiju izdano je žuto upozorenje. Količina oborine mjestimice može biti veća od 50 milimetara, a isto toliko kiše moglo bi pasti i u Dubrovačkoj regiji koja je također u 'žutom'.

U 'žutom' je Riječka regija od 6 sati ujutro u nedjelju pa sve do kraja dana, a očekuju se mjestimice olujni udari bure, osobito podno Velebita i Velike Kapele. Udari vjetra mogu dosezati 65 kilometara na sat, a lokalno i više od 100 kilometara na sat. Građanima se savjetuje povećan oprez zbog mogućnosti krhotina nošenih jakim vjetrom. Poseban oprez preporučuje se na otvorenim i izloženim područjima te u prometu.

DHMZ poziva građane da redovito prate prognoze na mrežnoj stranici meteo.hr koja se neprestano ažurira. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je tijekom tako nestabilnih dana provjeravati više puta dnevno. Građane pozivaju da aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima i postupaju prema uputama nadležnih službi.