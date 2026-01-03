Tijela dvojice muškaraca pronađena u obiteljskoj kući! Otkriven je uzrok tragedije

U obiteljskoj kući na području Gline u petak poslijepodne pronađena su tijela dvojice muškaraca, izvijestila je policija.

Policija je dojavu zaprimila oko 15 sati, a na mjestu događaja obavljen je očevid. Inspektor zaštite od požara i zamjenica županijske državne odvjetnice u Sisku utvrdili su da je u noći s četvrtka na petak od 22 do 8 sati došlo do požara izgaranjem čađi i karbonizirane smole nakupljene u dnu dimnjaka.

Prijenosom topline na vanjsku stranu dimnjaka zapalila se drvena lamperija i odjeća u hodniku te se razvio gusti dim. Stvorio se intenzivni dim od kojeg je najvjerojatnije došlo do gušenja 86-godišnjaka i 69-godišnjaka nakon čega se požar sam ugasio, priopćila je policija.

Ovlašteni dimnjačar pregledao je dimnjak i utvrdio da nije bio očišćen.

Tijela preminulih muškaraca prevezena su u sisačku bolnicu gdje će se obaviti obdukcija, a policija će o događaju podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Kako bi se spriječile slične tragedije policija je objavila savjete građanima:



preglede i čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala neka obavi dimnjačar, odnosno ovlaštena i odgovorna stručna osoba i to najmanje jednom godišnje

izvanredni pregled dimnjaka provodite prilikom svake promjene goriva ili uređaja za loženje

plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) obavezno servisirajte i to kod ovlaštenih stručnih servisera, jer ćete time povećati sigurnost i racionalizirati potrošnju goriva

prilikom korištenja peći ili kamina, vodite računa o okruženju sigurnom od požara (skloniti lakozapaljive stvari)

redovito čistite ventilacijske dovode i odvode zraka na vratima kupaonice ili kotlovnice

provjerite i sustav centralnog grijanja kako bi izbjegli opasnosti izazvane neispravnim uređajem

plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali

očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata, stoga ne bacajte vrući pepeo u kontejnere za smeće, kante, vreće ili druga odlagališta na otvorenom prostoru neposredno uz gorivi materijal

ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin.

Obavezno pozovite dimnjačara: