Hrvatica iz Venezuele: "Probudila me snažna eksplozija, zatim sam čula avione"

U Venezueli živi 4000 osoba hrvatskog porijekla koje nakon noćašnjeg američkog napada na glavni grad Caracas, zatvorene u kućama, čekaju daljnji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.

"Probudila me snažna eksplozija u 2.30 sati u noći. Čula sam zatim avione", rekla je 61-godišnja Marina Krizmanić Zorn u telefonskom razgovoru iz Caracasa.

"Od tada ne spavam. Pratim vijesti", dodala je ta vlasnica kompanije za ugradnju i prodaju elektroničkih proizvoda.

Oko 3 sata u noći tamošnji Hrvati su počeli slati poruke u zajedničku WhatsApp grupu poručivši jedni drugima da se čuvaju.

Krizmanić Zorn kaže da su ulice glavnog grada Venezuele prazne, a stanovnici zatvoreni u stanovima i kućama.

"Posvuda je tišina puna tenzije. Ne čuje se niti buka susjeda. Svi iščekaju što će dogoditi", napominje.

Američki predsjednik Donald Trump izvijestio je da je vojska SAD-a napala Venezuelu i zarobila njenog predsjednika Nicolasa Madura.

Strah i neizvjesnost

Marina Krizmanić Zorn, koja ima struju i internetsku vezu u svom domu, kaže da svi čekaju tko će preuzeti vlast u toj južnoameričkoj zemlji bogatoj naftom. Nema informacija o mogućim žrtvama američkih napada na vojne baze u Caracasu.

Dio Hrvata ondje nije zadovoljan Madurovom vladom, ali je zato ministar kulture Ernesto Villegas Poljak hrvatskog porijekla. Taj novinar i pisac, čija je majka Maja Poljak došla ondje iz Zagreba za vrijeme Drugog svjetskog rata, od 2017. godine je ministar u Madurovoj vladi.

Njegova rodbina sudjeluje u aktivnostima tamošnje hrvatske zajednice.

"Sada nas je ovdje oko 4.000 jer su zbog gospodarske situacije i nestabilnosti neki još ranije napustili zemlju", kaže Krizmanić Zorn, rođena u Caracasu. Njeni roditelji došli su ondje iz Osijeka.

Ona je članica lokalne udruge za kulturu "Hrvatske dame", a svaka dva tjedna se okupljaju na pjevanju i plesovima. Krizmanić Zorn je i članica CroActivasa, mreže od 850 hrvatskih žena u Latinskoj Americi, koje sudjeluju u raznim radionicama. Kaže da su u posljednje četiri godine hrvatske društvene aktivnosti pojačane u Venezueli.

"Već se neko vrijeme moglo osjetiti da bi se nešto moglo dogoditi", kaže ona o bombardiranju, jer SAD-a već neko vrijeme napada i zaustavlja brodove iz Venezuele. Zračni prostor je ondje djelomično zatvoren već mjesec i pol dana.

Josip Hrgetić, rođen u Venezueli, prije deset dana je doputovao u Zagreb nakon što je promijenio nekoliko letova. Iz Caracasa je letio za Bogotu, pa Panamu, a zatim Istanbul prije nego je sletio u glavni grad Hrvatske.

"Rekao bih da je 90 posto ljudi u Venezueli očekivalo napad uslijed svega što se događalo", kaže.

Njegova supruga Mara, koja 15 godina živi u Zagrebu, u subotu je zvala rodbinu i prijatelje u Venezueli. "Kupuju hranu i lijekove jer ne znaju što će se dalje događati", objašnjava.