SAD napao Venezuelu: Brzom akcijom Delta Forcea zarobljen Maduro, Rusija i Latinska Amerika osudile intervenciju
,
03. siječnja 2026. @ 15:46
Rano jutros započela je još jedna vojna intervencija SAD-a, ovaj puta u Venezueli. Već dugo se gomilaju američke vojne snage u Karipskom moru i bilo je samo pitanje vremena kada će američki predsjednik Donald Trump izdati naredbu.
Oko dva ujutro započelo je s eksplozijama u Caracasu, glavnom gradu Venezuele, ali i u drugm djelovima zemlje
Donald Trump mjesecima je prijetio Nicolasu Maduru da se povuče s vlasti, a noćas je naredbom američkog predsjednika Delta Force uhitio venezuelanskog predsjednika
Napad su osudile zemlje Latinske Amerike i Rusija, a Europska unija je "izrazila zabrinutost