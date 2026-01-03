SAD napao Venezuelu: Brzom akcijom Delta Forcea zarobljen Maduro, Rusija i Latinska Amerika osudile intervenciju

SAD podigao optužnicu protiv Madura: Evo za što će mu se suditi Društvenim mrežama širi se navodna fotografija Madurovog uhićenja, a državna odvjetnica objavila je za što su on i njegova supruga optuženi.

Svijet reagira na američki napad na Venezuelu Moskva je oštro osudila američke napade i pozvala na smirivanje napetosti, a američki dužnosnici poručuju da se daljnje vojne operacije protiv Venezuele ne očekuju.

Intervencija SAD-a u Venezueli podsjeća na onu iz 1989. u Panami Zarobljavanje i odvođenje venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura iz zemlje predstavlja najozbiljniju američku vojnu intervenciju u Latinskoj Americi još od invazije na Panamu 1989. godine.

Elitni američki Delta Force oteo Nicolasa Madura i njegovu suprugu Venezuelske vlasti poručuju da ne znaju gdje se nalaze Maduro i prva dama te traže dokaz da su živi.