Vlasnik bara smrti od ranije je poznat policiji! Istražitelji su sve sigurniji u uzrok požara, a sada im je u fokusu još jedna stvar

Deseci mladih ozlijeđenih u smrtonosnom požaru koji je u noći na Novu godinu izbio u baru Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana tijekom petka su prebačeni u specijalizirane centre za liječenje opeklina diljem Europe, nakon što su zadobili teške i po život opasne ozljede. U tragediji je dosad potvrđena smrt najmanje 40 osoba.

Prema prvim informacijama iz istrage požar je najvjerojatnije izazvan prskalicama koje su se nalazile preblizu stropu, a koje su bile bile pričvršćene na boce šampanjca, izjavila je glavna državna odvjetnica kantona Valais Beatrice Pilloud. Naglasila je da ta teorija još nije službeno potvrđena.

Pilloud je dodaoa i da se ispituje i uloga izolacijske pjene na stropu u brzini širenja požara.

Dok istraga traje, vlasti se suočavaju s teškim zadatkom identifikacije tijela stradalih. Zbog težine opeklina proces je iznimno osjetljiv i mogao bi potrajati danima. Prema službenim podacima, 119 osoba je ozlijeđeno, a velik dio njih nalazi se u kritičnom stanju.

Policija je objavila da je do sada identificirano 113 ozlijeđenih, među kojima su 71 švicarski državljanin, 14 francuskih, 11 talijanskih, četiri državljanina Srbije te po jedan državljanin Bosne i Hercegovine, Belgije, Poljske, Portugala i Luksemburga.

U međuvremenu su u petak saslušani vlasnici i voditelji bara Jacques Moretti i njegova supruga Jessica, koji su objekt preuzeli 2015. godine. Švicarsko državno odvjetništvo potvrdilo je da su saslušani u svojstvu osoba koje mogu dati informacije, a zasad protiv njih nije utvrđena kaznena odgovornost.

Par je objekt preuzeo 2015. godine nakon čega su dotad zapušteni i slabije posjećeni lokal preuredili u popularno noćno okupljalište, osobito među mlađom populacijom i turistima tijekom zimske sezone. Prema navodima iz istrage i izjavama vlasnika, kapacitet bara iznosio je do oko 300 osoba.

Istraga će se usredotočiti na sigurnosne propise, izvedene preinake u objektu, korištene materijale te izdane dozvole. Jedan od preživjelih, koji se u trenutku izbijanja požara nalazio u podrumskom dijelu objekta ispričao je da je pobjegao "gotovo čudom" i dodao je da je jedini izlaz bio preuzak za velik broj ljudi koji su pokušavali pobjeći.

Morettijevi su dugogodišnji ugostitelji te, osim bara u kojem je izbio kobni požar Le Constellationa, vode još dva ugostiteljska objekta. U noći tragedije Jacques Moretti nije se nalazio u baru dok se njegova supruga uspjela spasiti iz požara.

Vlasnik je nakon požara izjavio za švicarske medije da su ih tijekom posljednjih deset godina inspekcije posjećivale tri puta te da su svi radovi i poslovanje vođeni u skladu s važećim propisima, a Le Parisiene je objavio da je Moretti francuskim vlastima poznat po ranijim slučajevima podvođenja i otmice.

Pojedini zaposlenici naveli su da ima "lošu reputaciju", a dio gostiju opisuje ga kao pristojnog, susretljivog i vedrog čovjeka koji je, kako tvrde, uvijek vodio računa o poštivanju sigurnosnih propisa.