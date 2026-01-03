Podignuta optužnica, evo za što će suditi Maduru. Pojavila se i fotografija uhićenja, svi se pitaju je li autentična

Američka državna odvjetnica Pam Bondi izjavila je da je podignuta optužnica protiv Nicolasa Maduro i njegove supruga Cilie Flores pred sudom u New Yorku.

Navela je da se venezuelanski predsjednik suočava sa sljedećim optužbama:

urota za narko-terorizam

urota za uvoz kokaina

posjedovanje strojnica i razornog oružja

urota za posjedovanje strojnica i razornog oružja s ciljem djelovanja protiv Sjedinjenih Američkih Država



Maduro je već u ožujku 2020. godine bio optužen za narko-terorizam pred sudom u New Yorku.

Bondi je na platformi X dodala da će se "Maduro suočiti s punom snagom američke pravde na američkom tlu i pred američkim sudovima".

"U ime cijelog Ministarstva pravosuđa SAD-a želim zahvaliti predsjedniku Trumpu na hrabrosti da zatraži odgovornost u ime američkog naroda, kao i uputiti veliku zahvalu našim hrabrim pripadnicima vojske koji su proveli nevjerojatnu i iznimno uspješnu operaciju hvatanja ove dvoje navodnih međunarodnih narko-trgovaca", navela je američka državna odvjetnica.

U javnosti se pojavila fotografija za koju se tvrdi da prikazuje Madura nakon uhićenja, no njezina autentičnost zasad nije potvrđena.

Fotografija se širi društvenim mrežama, a dostupne informacije upućuju na to da bi mogla biti lažna.