Podignuta optužnica, evo za što će suditi Maduru. Pojavila se i fotografija uhićenja, svi se pitaju je li autentična

Navela je da se venezuelanski predsjednik suočava sa sljedećim optužbama:
urota za narko-terorizam
urota za uvoz kokaina
posjedovanje strojnica i razornog oružja
urota za posjedovanje strojnica i razornog oružja s ciljem djelovanja protiv Sjedinjenih Američkih Država
Maduro je već u ožujku 2020. godine bio optužen za narko-terorizam pred sudom u New Yorku.
Bondi je na platformi X dodala da će se "Maduro suočiti s punom snagom američke pravde na američkom tlu i pred američkim sudovima".
"U ime cijelog Ministarstva pravosuđa SAD-a želim zahvaliti predsjedniku Trumpu na hrabrosti da zatraži odgovornost u ime američkog naroda, kao i uputiti veliku zahvalu našim hrabrim pripadnicima vojske koji su proveli nevjerojatnu i iznimno uspješnu operaciju hvatanja ove dvoje navodnih međunarodnih narko-trgovaca", navela je američka državna odvjetnica.
U javnosti se pojavila fotografija za koju se tvrdi da prikazuje Madura nakon uhićenja, no njezina autentičnost zasad nije potvrđena.