Oštra reakcija Rusije na američki napad na Venezuelu: "Razlozi su neutemeljeni. Prevladao je..."

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i njegova supruga Cilia Flores optuženi su pred američkim sudovima te se suočiti s kaznenim progonom u SAD-u, poručila je američka državna odvjetnica Pam Bondi.

Bondi je u objavi na X-u poručila da će se Maduro i Flores "uskoro suočiti s punom snagom američke pravde na američkom tlu, pred američkim sudovima". Zahvalila je i predsjedniku Donaldu Trumpu "na hrabrosti da zatraži odgovornost u ime američkog naroda", kao i američkoj vojsci na, kako je navela, "iznimno uspješnoj misiji uhićenja dvoje navodnih međunarodnih narkotrgovaca".

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Objavila je to nakon što je Trump ranije potvrdio da su američke snage provele opsežnu vojnu operaciju protiv Venezuele tijekom koje je Nicolas Maduro zarobljen i zajedno sa suprugom prebačen izvan zemlje.

Na američke napade reagiralo je i rusko Ministarstvo vanjskih poslova koje je operaciju oštro osudilo. Moskva je poručila da su razlozi kojima SAD opravdava vojnu akciju neutemeljeni te da je ideološki sukob prevladao nad pragmatizmom i spremnošću na dijalog.

Rusija je pozvala na sprječavanje daljnje eskalacije i rješavanje krize dijalogom, naglasivši da Latinska Amerika mora ostati zona mira kako se sama proglasila 2014. godine. U priopćenju se dodaje da Venezueli mora biti zajamčeno pravo da sama odlučuje o svojoj budućnosti, bez vanjske, a osobito vojne intervencije.

Oštra reakcija Moskve dolazi u trenutku kada su se poboljšali odnosi između SAD-a i Rusije otkako se Donald Trump vratio u Bijelu kuću. Washington i Moskva održali su nekoliko krugova izravnih razgovora o ratu u Ukrajini, uključujući i summit Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci.

Trump je pritom često bio izložen kritikama zbog, kako tvrde njegovi protivnici, zauzimanja stavova bliskih Moskvi i izbjegavanja izravne osude Rusije za punu invaziju na Ukrajinu, piše Sky News.

Reagirali i Rubio te EU

Američki državni tajnik Marco Rubio ne očekuje nastavak akcija protiv Venezuele nakon uhićenja Nicolasa Madura, rekao je republikanski senator Mike Lee.

Mike Lee potvrdio je uhićenje predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, kojemu će se suditi prema optužbama u SAD-u, nakon telefonskog razgovora s Rubiom.

"On (Rubio) ne očekuje daljnje akcije u Venezueli sad kad je Maduro u američkom pritvoru", rekao je senator Lee.

Lee dodaje da su američki napadi provedeni "kako bi se zaštitili i obranili oni koji izvršavaju nalog za uhićenje".

Reagirao je i EU pozvavši na suzdržanost, deeskalaciju i poštivanje međunarodnog prava u Venezueli nakon što su Sjedinjene Države napale tu zemlju i zarobile predsjednika Nicolasa Madura.