Cure detalji tajne operacije - elitni specijalci odveli su Madura: "Tražimo dokaz da je živ"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro zarobljen i zajedno sa suprugom Ciliom Flores prebačen izvan Venezuele nakon opsežne američke vojne operacije provedene u ranim jutarnjim satima.

Trump je naveo da je SAD izveo eliki vojni udar na ciljeve unutar Venezuele, a američki dužnosnici za CBS News potvrdili su da su Madura zarobili pripadnici Delta Forcea, elitne i tajnovite specijalne postrojbe američke vojske specijalizirane za visokorizične operacije hvatanja ključnih meta.

Delta Force bila je uključena i u operaciju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr al-Baghdadi.

Venezuelska potpredsjednica Delcy Rodriguez izjavila je da vlada ne zna gdje se nalaze predsjednik Nicolás Maduro i prva dama Cilia Flores. Dodala je da venezuelanske vlasti zahtijevaju dokaz da su oboje živi.

Cilia Flores i Nicolas Maduro Foto: Afp

Trump je još u studenom 2025. Maduru poslao ultimatum i poručio mu da se povuče s vlasti ili će se suočiti s posljedicama. Maduro je, navodno, pokušao ishoditi amnestiju za sebe i svoju obitelj, no taj je prijedlog odbijen.

Izvori unutar venezuelanske oporbe rekli su za Sky News da vjeruju kako je Madurovo uklanjanje s vlasti rezultat "dogovorenog izlaza", iako službena potvrda takvih tvrdnji zasad ne postoji.

Njegov posljednji pokušaj da zaustavi eskalaciju dogodio se u četvrtak, kada je američkim energetskim kompanijama ponudio ugovore za eksploataciju venezuelanske nafte u zamjenu za prekid napada, no ni ta ponuda nije prihvaćena.

Trumpova objava izazvala je snažne međunarodne reakcije. Iran i Kuba osudili su američku operaciju i nazvali je kriminalnim činom i državnim terorizmom dok je kolumbijski predsjednik Gustavo Petro zatražio hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Maduro je postao predsjednik Venezuele 2013. godine nakon smrti Huga Chaveza, vođe ljevičarske "bolivarske revolucije" i njegovog političkog mentora. Prije ulaska u visoku politiku radio je kao vozač autobusa i sindikalni čelnik, a potom je obnašao dužnosti ministra vanjskih poslova i potpredsjednika.

Hugo Chavez Foto: Afp

Za razliku od Chaveza, Maduro nikada nije uživao široku popularnost. Tijekom njegove vladavine venezuelansko gospodarstvo se urušilo nakon dugogodišnjeg oslanjanja na naftne prihode, kontrole cijena i masovne državne potrošnje. Pad cijena nafte u 2010-ima doveo je do nestašica hrane i lijekova, dok je tiskanje novca izazvalo hiperinflaciju.

Maduro je bio optuživan od strane oporbe, SAD-a i dijela međunarodne zajednice za manipuliranje predsjedničkim izborima 2018. i 2024. godine, no on i njegov režim te su optužbe odbacivali. Više od osam milijuna ljudi napustilo je Venezuelu tijekom njegove vladavine.

Trump je optužio Madura da snosi odgovornost za migrantski val prema SAD-u te da je osobno povezan s narkokartelima što je venezuelanski predsjednik dosljedno poricao.

Američke vlasti najavile su da će dodatne pojedinosti o operaciji i daljnjim političkim koracima objaviti tijekom dana.