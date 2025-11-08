Katastrofa nakon strašne oluje, a već dolazi nova: "Nije mi ostalo ništa osim ovog što imam na sebi"

Posljedice tajfuna na jugoistoku Azije je osjetilo šire područje Vijetnama - oko milijun i 600.000 kućanstava ostalo je bez struje. Na mjestima udara u središnjem Vijetnamu petero je poginulih. Oluje i poplave uništile su domove i sredstva za život tisućama ljudi.

Duž desetaka kilometara, ljudima u priobalju propala su sredstva za rad. Ovaj 26-godišnji poduzetnik ostao je bez uzgajališta rakova.

"Nije mi ostalo ništa osim ovog što sada imam na sebi. Nov sam u ovom biznisu, pa sam morao mnogo uložiti. Sad sam ostao praznih ruku, i nemam odakle početi. Iako su oluje sada češće, ipak ću morati pokušati posuditi novac kako bih izgradio otpornije uzgajalište od ovog koje sam izgubio. Ne znam kako bih drukčije to mogao", govori Nguyen Dinh Sa.

Dublje u zaleđu uslijedile su kiše koje, nakon udara tajfuna, mogu padati još tjednima. Tropski cikloni s razornim vjetrovima, u ovoj regiji zvani tajfunima, a na Atlantiku uraganima, sve su češći.

Nad Filipinskim morem već se stvara novi tajfun za kojeg stručnjaci predviđaju da će također dosegnuti najjaču jakosnu kategoriju. Sjever Filipina očekuje njegov udar već u nedjelju.