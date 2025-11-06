VIDEO Kaos na Pacifiku! Razorni tajfun usmrtio više od 100 ljudi, snimke su zastrašujuće

Broj poginulih na Filipinima u tajfunu Kalmaegi porastao je na 114, dok se još 127 vodi kao nestalo, priopćila je u četvrtak državna agencija za upravljanje katastrofama. Oluja, koja je poharala središnje dijelove zemlje, ponovno je dobila na snazi dok se kreće prema Vijetnamu.

U vijetnamskoj pokrajini Gia Lai, vlasti planiraju evakuirati oko 350 tisuća ljudi, uz upozorenja na obilne kiše i snažne vjetrove koji bi mogli izazvati poplave u nizinskim područjima.

Razmjeri razaranja na Filipinima

U najteže pogođenoj pokrajini Cebu, razmjeri razaranja postali su jasniji nakon što se voda povukla: kuće su sravnjene sa zemljom, vozila prevrnuta, a ulice zatrpane otpadom i ruševinama.

Više od 200 tisuća ljudi bilo je evakuirano prije nego što je Kalmaegi u utorak pogodio zemlju. Neki su se vratili i zatekli svoje domove uništene, dok su drugi započeli naporne radove na čišćenju, uklanjajući mulj iz kuća i ulica.

"Sada je najveći izazov raščišćavanje otpada, izjavio je Raffy Alejandro, visoki dužnosnik civilne zaštite, za radio DZBB.

Nova prijetnja na horizontu

Prema prognozama, oluja bi mogla pogoditi središnje vijetnamske pokrajine, uključujući područja uzgoja kave, gdje je u tijeku sezona berbe.

Vlasti su mobilizirale tisuće vojnika za pomoć u mogućim evakuacijama, spašavanju i obnovi.

Vijetnamske zračne vlasti priopćile su da bi rad osam zračnih luka, uključujući međunarodnu zračnu luku u Da Nangu, mogao biti poremećen, javlja Reuters.

