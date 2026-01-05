Nakon uhićenja Madura zemlja brzo lansirala hipersonične rakete: "Spremni smo za rat"

U ponedjeljak, dva dana nakon što su Sjedinjene Države zarobile venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, sjevernokorejski vođa Kim Jong Un nadzirao je lansiranje hipersoničnih projektila, izvijestila je u ponedjeljak službena novinska agencija KCNA.

Pjongjang desetljećima optužuje Washington da pokušava srušiti sjevernokorejsku vladu koristeći sličan scenarij kao što se dogodio u Venezueli te tvrdi da njegovi vojni i nuklearni programi služe kao sredstvo odvraćanja.

Kako su priopćile sjevernokorejske vlasti, vježba lansiranja provedena je kao dio operativne procjene održivosti, učinkovitosti i rada DNRK-ova sustava odvraćanja rata, a istovremeno se procjenjivala spremnost hipersoničnog sustava naoružanja, provjeravala i potvrđivala njegova sposobnost ispunjavanja misije te razvijala sposobnost paljbe vojnika s raketnim oružjem.

"Nedavno su postignuti važni uspjesi u stavljanju naših nuklearnih snaga na praktičnu osnovu i njihovoj pripremi za stvarni rat", rekao je Kim Jong Un.

"Iskreno, naša aktivnost jasno je usmjerena na postupno postavljanje odvraćanja nuklearnog rata na visoko razvijenu osnovu. Razlog zašto je to potrebno ilustriran je nedavnom geopolitičkom krizom i složenim međunarodnim događajima", dodao je misleći na američku operaciju u Venezueli.

Hipersonične rakete, lansirane iz okruga Ryokpho, općine Pjongjang, u smjeru sjeveroistoka, pogodile su ciljeve udaljene 1000 km od Istočnog Korejskog mora.

Osuda Madurova uhićenja

Sjevernokorejska ministrica vanjskih poslova Choe Son Hui osudila je Madurovo uhićenje kao "primjer koji još jednom potvrđuje nepošten i brutalan karakter Sjedinjenih Država", što predstavlja "ozbiljno kršenje suvereniteta Venezuele".

Lansiranje se dogodilo samo nekoliko sati prije odlaska južnokorejskog predsjednika Lee Jae-myunga u Kinu. U ponedjeljak bi se trebao sastati sa svojim kolegom Xi Jinpingom kako bi razgovarali o trgovini, ali i o Sjevernoj Koreji jer bi mu utjecaj Pekinga, s obzirom na bliske veze s Pjongjangom, mogao pomoći u postizanju cilja diplomatskog zbližavanja dviju Koreja.