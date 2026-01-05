Trumpov potez mogao bi izazvati globalni kaos: "Pravila se urušavaju, a oni će to prvi iskoristiti"

Zarobljavanjem venezuelanskog čelnika Nicolása Madura Donald Trump je snažnije nego ikad pokazao svoje uvjerenje u moć vlastite volje, potkrijepljene sirovom američkom vojnom silom. Po njegovoj zapovijedi SAD ima Madura iza rešetaka i sada će upravljati Venezuelom.

SAD je svoj cilj posgitago bez gubitka ijednog američkog života. Maduro je ignorirao volju venezuelanskog naroda poništivši vlastiti izborni poraz i, bez sumnje, njegov će odlazak mnogi građani pozdraviti. No posljedice američke akcije odjekivat će daleko unaprijed, znatno izvan granica Venezuele, piše BBC u opsežnoj analizi.

Trumpov pogled na svijet

Američka intervencija u Venezueli snažno osvjetljava neke Trumpove poglede na svijet. Predsjednik SAD-a ne skriva koliko žudi za mineralnim bogatstvima drugih zemalja i već je pokušao izvući profit iz Ukrajine u zamjenu za vojnu pomoć.

"Iz zemlje ćemo izvući ogromnu količinu bogatstva, a to će bogatstvo ići narodu Venezuele, ljudima izvan Venezuele koji su nekoć bili u Venezueli, a također će ići Sjedinjenim Američkim Državama u obliku nadoknade", najavio je.

Operacija protiv Madura također predstavlja još jedan ozbiljan udarac ideji o važnosti međunarodnog prava. Ta je ideja bila narušena i prije nego što je Donald Trump stupio na dužnost, ali on je već više puta, i u SAD-u i međunarodno, pokazao da vjeruje da može ignorirati zakone koji mu se ne sviđaju.

Važan presedan

Kina je osudila američku akciju, ali bi u njoj mogla vidjeti presedan jer Tajvan smatra odcijepljenom pokrajinom i proglasila je njegovo vraćanje pod svoju kontrolu nacionalnim prioritetom.

Na to je ukazao i senatora Mark Warner, zamjenik predsjednika Odbora za obavještajne poslove Senata iz reda demokrata. On je objavio priopćenje u kojem kaže da će kineski čelnici, i drugi, pomno promatrati razvoj događaja.

"Ako Sjedinjene Države polažu pravo na uporabu vojne sile za invaziju i zarobljavanje stranih čelnika koje optužuju za kriminalno ponašanje, što sprječava Kinu da polaže isto pravo nad vodstvom Tajvana? Što sprječava Vladimira Putina da iznese slično opravdanje za otmicu predsjednika Ukrajine?", objavio je.

"Jednom kada se ta linija prijeđe, pravila koja obuzdavaju globalni kaos počinju se urušavati, a autoritarni režimi bit će prvi koji će to iskoristiti", dodao je.

Donald Trump očito vjeruje da on postavlja pravila i da ono što vrijedi za SAD pod njegovim zapovjedništvom ne znači da drugi mogu očekivati iste povlastice. No, svijet moći ne funkcionira tako i njegovi postupci na početku 2026. upućuju na još 12 mjeseci globalnih previranja, zaključuje se u analizi BBC-a.