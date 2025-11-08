Sporna presuda: "Sutkinja je normalizirala nasilje nad ženama i nad novinarima"

Sutkinja općinskog suda u Zadru Marija Stopfer Mišetić u slučaju novinarke Melite Vrsaljko presudila je da je jednako kriva kao i njezin napadač, koji ju je napao dok je snimala ilegalne deponije u Nadinu. Njezina odvjetnica Vanja Jurić najavila je žalbu.

"Treba naglasiti da je sutkinja ovom presuda normalizirala nasilje nad ženama i nad novinarima i da ona na nekakav simboličan način nosi dio odgovornosti za svaki napad na novinara koji će se dogodit u budućnosti", poručila je Vrsaljko.

Odvjetnica Vanja Jurić ističe da je čovjek koji je napao Vrsaljko priznao napad. Bio je pod utjecajem alkohola, što je potvrdila i zadarska policija. Sud svoju odluku još nije obrazložio.

Vanja Jurić, odvjetnica Melite Vrsaljko Foto: Dnevnik Nove TV

"Presuda poručuje svim ženama, žrtvama nasilja, da ne prijavljuju napade jer će biti proglašene krivima, jednako kao i napadači. Pravosudni sustav ženama poručuje i da se od fizičkog napada ne smiju braniti jer će i same biti prekršajno gonjene i osuđene", istaknula je Jurić.

Dan nakon napada na terenu, Meliti je napadačeva kći došla na kućna vrata.

"Nakon što me uznemiravala porukama i pozivima došla je na moj kućni prag, došla me gušiti u mom vlastitom dnevnom boravku, što je i policija konstatirala. Kazneno sam ju prijavila, Općinsko državno odvjetništvo Zadar već godinu i tri mjeseca drži taj predmet u ladici i ne donosi rješenje", upozorila je Vrsaljko.

Maja Sever Foto: Dnevnik Nove TV

Iz Sindikata novinara hrvatske kažu - poruka je jasna.

"Ovo je poruka svima nama koji radimo novinarski posao, ali i svim građanima i građankama: nemojte se braniti. Jer bit ćete krivi za remećenje javnog reda i mira. Mora postojati politička volja da novinari mogu raditi slobodno svoj posao. Svatko i kada mu je malo teže odgovoriti na neko postavljeno pitanje mora znati da su političari tu da odgovaraju novinarima na pitanje i to je dužnost i obaveza i posao novinara", poručila je Maja Sever, predsjednica Europske federacije novinara i SNH-a.

"Stvarno ne znam, ali kad kažete kako je to moguće, sjetio sam se da je bilo privatno. Ako je privatno, to ne znači da si u svakoj situaciji službena osoba", kazao je Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova.

Općinski sud u Zadru još nije odgovorio na upit Dnevnika Nove TV.