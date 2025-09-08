FOTO/VIDEO Tisuće studenata traže istragu zbog postupanja policije: "Potegli ste pendrek na goloruk narod"

Na ulicama Beograda tisuće studenata tražile su istragu nakon policijske brutalnosti iskazane prema demonstrantima u Novom Sadu.
Tisuće studenata u ponedjeljak su prosvjedovale u Beogradu protiv policijske uporabe sile na prošlotjednim demonstracijama i zatražile istragu protiv policajaca lojalnih predsjedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj vladajućoj stranci.
Do uporabe sile zbog koje studenti traže istragu došlo je u petak na demonstracijama u Novom Sadu gdje je policija koristila suzavac i šok bombe kako bi rastjerala mnoštvo, rekavši da je inicijalno njezine pripadnike napala skupina maskiranih pojedinaca.
Policija je rekla ranije da njezin odjel za unutarnju kontrolu, koji nadzire profesionalno ponašanje i standarde, istražuje optužbe prosvjednika.
Prosvjednici su marširali kroz centar Beograda i preko glavnog mosta preko Save, zaustavljajući se ispred Palače pravde gdje su ispred zgrade prolili crvenu boju, i ispred sjedišta policije.
Tamo su blokirali promet, uzvikujući parole protiv policije koju optužuju za prekomjernu upotrebu sile nad građanima na demonstracijama.
Studenti u blokadi poručili su s prosvjeda "Indeks je jači od pendreka" da policijska zakletva "nije samo recitacija" već obveza koja se izgovara naglas pred državom.
Studenti, oporbene stranke i organizacije za ljudska prava optužili su policiju za prekomjernu upotrebu sile u Novom Sadu u petak, ali i tijekom ranijih prosvjeda kada su deseci ozlijeđeni i privedeni.