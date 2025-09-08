FOTO/VIDEO Tisuće studenata traže istragu zbog postupanja policije: "Potegli ste pendrek na goloruk narod"

Tisuće studenata u ponedjeljak su prosvjedovale u Beogradu protiv policijske uporabe sile na prošlotjednim demonstracijama i zatražile istragu protiv policajaca lojalnih predsjedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj vladajućoj stranci.

Do uporabe sile zbog koje studenti traže istragu došlo je u petak na demonstracijama u Novom Sadu gdje je policija koristila suzavac i šok bombe kako bi rastjerala mnoštvo, rekavši da je inicijalno njezine pripadnike napala skupina maskiranih pojedinaca.

Policija je rekla ranije da njezin odjel za unutarnju kontrolu, koji nadzire profesionalno ponašanje i standarde, istražuje optužbe prosvjednika.

Prosvjednici su marširali kroz centar Beograda i preko glavnog mosta preko Save, zaustavljajući se ispred Palače pravde gdje su ispred zgrade prolili crvenu boju, i ispred sjedišta policije.

Tamo su blokirali promet, uzvikujući parole protiv policije koju optužuju za prekomjernu upotrebu sile nad građanima na demonstracijama.

Studenti u blokadi poručili su s prosvjeda "Indeks je jači od pendreka" da policijska zakletva "nije samo recitacija" već obveza koja se izgovara naglas pred državom.

Oni koji su ju položili ne poštuju je, rekla je jedna od studentica.

Naglasila je i da policajci "svoju zakletvu odavno ne primjenjuju", prenosi Beta.

"Vi ste potegli pendrek na goloruk narod, miran narod i studente ... Do konačne pobjede, vidimo se", poručila je.

Studenti, oporbene stranke i organizacije za ljudska prava optužili su policiju za prekomjernu upotrebu sile u Novom Sadu u petak, ali i tijekom ranijih prosvjeda kada su deseci ozlijeđeni i privedeni.

Oni za pad nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi, krive korupciju i traže prijevremene izbore u nadi da će Vučić i njegov SNS sići s vlasti. Vučić to ne želi i tvrdi da je riječ o stranoj uroti.

Nikolina Sinđelić, 22-godišnja studentica politologije, rekla je da odgovorni za nasilje nad prosvjednicima moraju biti pozvani na odgovornost.

"Tuku nas jer se boje istine... Nijedna sila nas ne može slomiti", rekla je Sinđelić okupljenima koji su klicali.

Studenti optužuju Vučića i njegove saveznike i za veze s organiziranim kriminalom, korištenje nasilja protiv političkih suparnika i gušenje medijskih sloboda, što vlast poriče.