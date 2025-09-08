Država daje dobru priliku za zaradu: "Radi se o najsigurnijem izdavatelju koji postoji"

Drugi put u četiri mjeseca država nudi građanima novu priliku za zaradu. Ovim izdanjem planira se prikupiti milijardu i 200 milijuna eura. U praksi - tromjesečni trezorac građani će platiti 993 eura i 56 centi, država će ga otkupiti za 1000. Zarada po zapisu je oko 6 eura.

Da Hrvati itekako imaju povjeranja, pokazuju ulaganja u prethodnih 12 rundi trezoraca, od studenog 2023. Kroz tromjesečna izdanja građani su upisali ukupno 3 milijarde i 130 milijuna eura. U godišnjim izdanjima 4 milijarde i 700 milijuna. Državi je ukupno povjereno 7,8 milijardi eura građana, ne računajući tvrtke. No, treba uzeti u obzir opciju reinvestiranja - zbog čega je realan ulog ipak manji.

Financijski stručnjak ističe - poticaj su svakako povoljnije kamate nego u bankama, ali i više opcija ulaganja.

"Najbolje su tu negdje 2,3 posto. To je negdje 30 trezorskih zapisa pa je 30 baysa bolji prinos. Osim toga radi se o najsigurnijem izdavatelju koji postoji i mene ne bi začudilo da knjiga bude upisana bez problema", ocijenio je financijski analitičar Intercapitala Ivan Dražetić.

Više o ovoj temi doznajte u prilogu Sare Viteškić.