Novi krug trezoraca

Država daje dobru priliku za zaradu: "Radi se o najsigurnijem izdavatelju koji postoji"

08. rujna 2025.
Izdavanje Trezorskih zapisa RH
Izdavanje Trezorskih zapisa RH Foto: Dnevnik Nove TV
Država se opet zadužuje kod građana - krenula je nova runda prodaje narodnih trezoraca. Iako je ponuđena kamata od prvog izdanja prije dvije godine do danas pala za trećinu, za građane je država je očito i dalje vrlo poželjan dužnik. Prosječno ulaganje ide i do 15 tisuća eura.
