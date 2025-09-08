Kako su Hrvati i Slovenci preko noći postali vojna prijetnja Srbiji?

Hrvatska i Slovenija potpisale su deklaraciju o vojnoj suradnji, koju je ministar obrane Ivan Anušić nazvao "novim poglavljem u već odličnim obrambenim odnosima dviju zemalja".

Oni bliski vlasti u Beogradu potpis deklaracije Hrvatske i Slovenije o vojnoj suradnji tumače kao udar na Srbiju i "antisrpski kordon". Politolozi iz susjedne zemlje, pak, ocjenjuju da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić takve poteze koristi kako bi među građanima stvarao osjećaj opsadnog stanja i skretao pozornost s unutarnjih problema Srbije, piše N1 Srbija.

SNS-ovac: "Hrvatska pravi vojni antisrpski kordon"

"Moramo biti svjesni nečijih namjera jer ovo netko nije radio da bi jeo škampe, a ne biftek. Ne, nego rade direktno protiv interesa srpskog naroda i države Srbije i mi to trebamo primiti na znanje i raditi svoj posao", rekao je Vučić.

Da Hrvatska "pravi vojni antisrpski kordon", smatra SNS-ovac Milovan Drecun. "Vidite da su oni upereni protiv nekoga. Upereni su i protiv Srbije i protiv Republike Srpske", smatra Vučićev stranački kolega.

Dovoljan je, ocjenjuju politolozi, samo jedan papir koji potpišu Hrvati pa da predsjednik Srbije dobije novi vjetar u leđa i stvara psihozu opsadnog stanja.

"Vučić zavarava svoje pristaše"

"Tu postoji određena percepcija da su Srbi glavni problem u regiji, ali s druge strane ono što Vučić radi jest da zavarava svoje pristaše time što kaže da nas izvana samo što nisu napali — mi se naoružavamo, nadamo se miru, ali iznutra blokatori rade upravo ono što se nadaju naši neprijatelji izvana", rekao je za N1 politolog Mladen Mrdalj.

A psiholozi o stvaranju psihoze kažu da tada prestaje biti važno što je stvarnost, već se razmišlja samo o tome kakva će se percepcija stvoriti u javnosti.

"Sada mobilizira ljude, što je vrlo opasno. Sada ih mobilizira i protiv Europe i protiv naših susjeda. Sada je sve kao da se spremamo za rat s Hrvatskom i Slovenijom“, rekao je psiholog Žarko Trebješanin.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da Vučić očito želi skrenuti pogled s "vrlo teške situacije u Srbiji na druge situacije, koje nemaju nikakve veze sa Srbijom".

Novi sporazum između Hrvatske i Slovenije, najavljeno je, označava početak novog poglavlja u odnosima o kojima će se razgovarati već na sajmu naoružanja u listopadu u Ljubljani, a Vučić najavljuje demonstraciju srpske vojne sile za 20 rujna.