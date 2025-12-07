VIDEO Stravičan požar progutao noćni klub, više od 20 mrtvih: Žrtve se ugušile, nekoliko umrlo od opekotina

Najmanje 25 osoba, među kojima i četvero stranih turista, poginulo je u katastrofalnom požaru koji je u noći sa subote na nedjelju progutao noćni klub u Goi, popularnoj turističkoj regiji na zapadnoj obali Indije. Ozlijeđeno je još sedam osoba, od kojih je jedna u kritičnom stanju.

Tragedija se dogodila u selu Arpora, a sumnja se da je uzrok eksplozija plinske boce. Prema informacijama policije, vjeruje se da je među poginulima 14 članova osoblja kluba. Nacionalnosti stradalih turista još nisu službeno potvrđene, javlja CNN.

Ozlijeđeni su prevezeni u Medicinski fakultet i bolnicu Goa, a jedna je osoba zadobila opekline na 60 posto tijela. Neke od žrtava podlegle su teškim opeklinama, dok su se druge ugušile od dima.

Čini se da je požar započeo na prvom katu, a zatim zahvatio ostatak zgrade. Preliminarna policijska istraga sugerira da je većina poginulih,a riječ je o radnicima, bila zarobljena u podrumu kluba i ugušila se, piše Guardian.

Goa, mala država poznata po svojim plažama i portugalskoj baštini, svake godine privlači stotine tisuća stranih turista.



"Danas je vrlo bolan dan za sve nas u Goi", poručio je glavni ministar države Pramod Sawant, a ministar zdravstva Vishwajit Rane potvrdio je da ozlijeđeni primaju "najbolju moguću medicinsku skrb". "U ovom trenutku duboke tuge, čvrsto stojimo uz pogođene obitelji", dodao je.

Indijski premijer Narendra Modi obećao je da će njegov ured ponuditi odštetu do oko 2200 dolara obiteljima poginulih i oko 556 dolara ozlijeđenima. "Moje su misli sa svima koji su izgubili svoje voljene. Neka se ozlijeđeni što prije oporave", dodao je.



Sawant je naredio istragu kako bi se "ispitao točan uzrok požara i jesu li poštovane protupožarne norme i građevinski propisi". Prva izvješća sugeriraju da objekt nije imao sve potrebne dozvole te da je prekršio protupožarne propise, što je potvrdio i direktor Vatrogasne i hitne službe Nitin Raiker: "Vatrogasne službe odmah su pohitale na mjesto događaja. Za pola sata ugasili smo požar. Klub nije poštovao protupožarne norme."

Požari su česti u Indiji zbog loših građevinskih praksi, prenapučenosti i nepoštivanja sigurnosnih propisa.