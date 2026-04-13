Poznati strateg upozorava: "Svijet ulazi u 'zamku eskalacije', a evo zašto SAD ne može pobijediti Iran"

U ekskluzivnoj analizi za podcast "Diary of a CEO", profesor sa Sveučilišta u Chicagu i savjetnik američkih zračnih snaga, Robert Pape, razbio je iluziju o brzoj i lakoj pobjedi nad Teheranom. Prema njegovim riječima, Washington se nalazi pred "zamkom eskalacije" iz koje nema jednostavnog izlaza.

Pape objašnjava da svaki pokušaj američkog napada na Iran neumoljivo vodi kroz četiri faze koje završavaju katastrofom za Zapad:

Zračni udari koji jačaju režim: SAD može bombardirati postrojenja i eliminirati vođe, ali povijest nas uči da to samo radikalizira populaciju i učvršćuje režim.

Blokada Hormuškog tjesnaca: Iran odgovara preuzimanjem kontrole nad najvažnijim svjetskim pomorskim putem. Ako tjesnac padne, svjetska ekonomija staje.

Kopnena invazija: Kako bi povratio kontrolu nad naftom, SAD bi bio prisiljen poslati marince u "novi Vijetnam", samo s deset puta jačim protivnikom.

Rađanje nove velesile: Iran iz sukoba izlazi kao četvrti centar svjetske moći, uz bok SAD-u, Kini i Rusiji.

"Nuklearni uranij se ne može uništiti bombama"

Mnogi vjeruju da bi precizni udari na nuklearna postrojenja riješili problem, no Pape upozorava na opasnu zabludu.

"SAD može srušiti zgrade, ali ne može uništiti već obogaćeni uranij. On ostaje pod ruševinama, spreman da ga Iran iskoristi čim se prašina slegne. Bombardiranje samo odgađa problem, a Irance motivira da bombu naprave što prije radi vlastitog opstanka", tvrdi profesor.

Pape iznosi zanimljivu tezu o ulozi Izraela u ovom sukobu. Tvrdi da je Tel Aviv u više navrata likvidirao iranske pregovarače upravo u trenucima kada je diplomacija sa SAD-om bila na pragu uspjeha. Time je, prema njegovu mišljenju, namjerno onemogućeno mirno rješenje i SAD uvučen u izravan vojni klinč s Teheranom.

Ekonomski kolaps: Cijena nafte i američki dug

Posljedice nastavka i eskalacije ovog rata osjetio bi svaki stanovnik planeta. Daljnja blokada Hormuškog tjesnaca značila bi:

Eksploziju cijena goriva na benzinskim crpkama diljem svijeta.

Gubitak kontrole nad energetskom opskrbom Japana, Indije i azijskih saveznika.

Financijski slom SAD-a zbog nemogućnosti servisiranja golemih kamata na državni dug uslijed inflacije.

Ima li izlaza?

Profesor Pape smatra da je jedini spas "bolna diplomacija". Predlaže da SAD mora uvjetovati vojnu pomoć Izraelu prestankom napada na Iran, dok bi Iran zauzvrat morao pristati na najstrože inspekcije. Također, Izrael bi morao potpisati NPT (Sporazum o neširenju nuklearnog oružja) kao dodatno garanciju za Iran da poštuje isti taj sporazum. No, upozorava - vremena je sve manje.

"Nalazimo se u najopasnijem razdoblju naše povijesti. Pogrešna procjena u idućim tjednima mogla bi odrediti sudbinu idućih desetljeća", zaključuje Pape.