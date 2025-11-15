Pušačima se spremaju velike promjene: "Najbolja stvar koju možemo učiniti"

Sudionici globalne konferencije o kontroli duhana razmatrat će idućeg tjedna što učiniti s golemom količinom opušaka cigareta koji zagađuju planet. Neki namjeravaju preporučiti njihovu potpunu zabranu.

"Najbolja stvar koju možemo učiniti za okoliš je potpuno uklanjanje filtera", rekao je u četvrtak Andrew Black, vršitelj dužnosti voditelja tajništva Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC).

Plastični filteri za cigarete su najveći zagađivači okoline u svijetu, ispuštaju otrovne kemikalije u okoliš i razgrađuju se u mikroplastiku, priopćilo je tajništvo.

Jedanaesta konferencija FCTC-a održava se u Ženevi od 17. do 22. studenoga. WHO je u srijedu upozorio da se duhanska industrija pokušava infiltrirati i potkopati važnost konferencije.

Otpad i zagađenje

"Procjenjuje se da se svake godine diljem svijeta baci 4,5 bilijuna opušaka cigareta, što ih čini najčešćim oblikom otpada na planetu", rekao je Black novinarima.

"Ovi bačeni opušci su toksični i značajan izvor onečišćenja plastikom zbog svojih filtera koji se ne biorazgrađuju", govori Black i dodaje da plastični filteri "ne pružaju nikakvo značajno povećanje sigurnosti cigareta".

Rudiger Krech, šef odjela za okoliš i klimatske promjene WHO-a, rekao je na konferenciji za medije da je "krajnje vrijeme za zabranu te plastike... zato što su najveći zagađivači u vodama" te su "kontaminirani toksinima".

U konačnici će na državama ovisiti koje mjere će poduzeti. FCTC je na snazi od 2005. godine, a konvenciju je ratificiralo oko 180 država.

Taj značajni sporazum donio je paket mjera za kontrolu duhana, uključujući slikovna upozorenja na kutijama cigareta, zakone o zabrani pušenja u zatvorenom i veća oporezivanja.

Smrtni slučajevi

Na konferenciji će se donijeti odluke koje će odrediti putanju globalne epidemije duhana za buduće generacije, rekao je Black. Black je rekao da je više od sedam milijuna smrtnih slučajeva godišnje uzrokovano duhanom, a broj žrtava je moguće "potpuno spriječiti".

Među drugim važnim točkama dnevnog reda su "agresivni marketing" duhanskih proizvoda, kao i raširena zabrinutost zbog broja djece namamljene u život ovisnosti putem novih metoda.

Prema prvoj globalnoj procjeni WHO-a o upotrebi e-cigareta, koristi ih više od 100 milijuna ljudi, uključujući najmanje 15 milijuna tinejdžera u dobi od 13 do 15 godina.

"Iako se e-cigarete često promoviraju kao sigurnije alternative konvencionalnim duhanskim proizvodima, nema dokaza o njihovoj koristi za javno zdravlje, ali sve je više dokaza o njihovoj štetnosti", rekao je šef WHO-a Tedros Adhanom Ghrebreyesus.

Pokušaji infiltracije

Tedros je poručio u srijedu da je duhanska industrija motivirana "samo jednom stvari - profitom".

"Svjesni smo pokušaja duhanske industrije da se infiltrira i potkopa" konferenciju sljedećeg tjedna, rekao je Tedros novinarima.

Benn McGrady, voditelj odjela WHO-a za zakonodavstvo o javnom zdravstvu, rekao je da duhanska industrija "lobira kao luda" i "pokušava posijati razdor".

Rekao je da se njihovi novi proizvodi reklamiraju kao manje štetni potrošački proizvodi, ali zapravo imaju karakteristike koje su "posebno privlačne djeci" poput jarkih boja i slatkih okusa.

Ističući "alarmantan porast korištenja e-cigareta među djecom", McGrady je rekao da industrija lansira nove proizvode na društvenim mrežama, odnosno "prostorima u kojima djeca i mladi oblikuju svoj identitet".

WHO želi sveobuhvatne zabrane oglašavanja, promocije i sponzorstva duhana, uključujući e-cigarete i nikotinske vrećice.