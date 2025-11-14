Nove opasne ovisnosti kod mladih: "Djevojke to rade češće, 2019. je bilo zanemarivo, sad 38 posto"

Hrvatski srednjoškolci i dalje su iznad prosjeka po konzumaciji sredstava koja razvijaju ovisnost u Europskoj Uniji - rezultati su to velikog istraživanja o pušenju, alkoholu i drogama među učenicima. Bilježi se pad konzumacije tih sredstava, osim cigareta i e-cigareta. A djevojke imaju veći problem od mladića.

Svaki peti hrvatski učenik prvi put je cigaretu probao s 13 ili ranije. Dio je to rezultata europskog istraživanja za prošlu godinu.

"Dijelimo prvo mjesto s Mađarskom po pušenju cigareta u posljednjih 30 dana, a pijenje pet i više pića u jednoj večeri također smo visoko pozicionirani", rekla je Martina Markelić, voditeljica istraživanja za RH.

Istraživanje se provodi svake četiri godine među učenicima od 15 i 16 godina. Neki trendovi se mijenjaju, ali nedovoljno.

"Imamo značajan porast od 20 posto u konzumaciji e cigareta u posljednjih 30 dana. Djevojke to rade češće, 2019. je bilo zanemarivo, sada 38 posto (...) U Hrvatskoj je došlo do male promjene - žestoko piće preuzelo je primat nad pivom zato što su nam i djevojke preuzele primat nad mladićima", dodala je Markelić.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Anje Perković.