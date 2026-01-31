Ukrajinci zbog štete na sustavu ostali bez struje, grijanja i vode: "Bili smo dva sata pod zemljom"

Ukrajinski ministar energetike Denis Šmihal izvijestio je da je jutros došlo do "kaskadnog isključenja" ukrajinske elektroenergetske mreže, nakon poremećaja u dalekovodima između Rumunjske i Moldavije, kao i između zapadne i središnje Ukrajine.

Uz to je rekao da nuklearne elektrane rade smanjenim kapacitetom nakon prekida.

Državni operater Ukrenergo objavio je oko 14 sati po lokalnom vremenu da su u Kijevu i okolnoj regiji, kao i u oblastima Čerkaska, Černivci, Žitomir i Harkiv, na snazi ​​izvanredna isključenja struje.

"Deficit električne energije u energetskom sustavu i dalje je vrlo visok. Radovi na hitnoj obnovi već su u tijeku. Glavni prioritet za energetske radnike je vratiti struju kritičnoj infrastrukturi", stoji u izjavi.

Kyiv residents share photos and videos on social media showing their freezing apartments and how they are trying to keep warm. https://t.co/0M7QLwxob3 pic.twitter.com/zRvuWo0nid — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 30, 2026

Razlozi za masovne nestanke struje još nisu potvrđeni, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su poduzete "sve potrebne mjere" za obnovu ukrajinske elektroenergetske mreže i da se uskoro može očekivati stabilizacija. Pitanje je kolika je to utjeha za sve stanovnike koji na debelim minusima moraju preživljavati uz konsantne prekide opskrbe električnom energijom.

Kijevska vojna uprava izvijestila je u 11 sati po lokalnom vremenu da je zbog nestanka struje privremeno obustavljen i metro.

"Bili smo pod zemljom s drugim putnicima oko dva sata prije nego što smo spašeni. Nije bilo panike. Sve je bilo prilično organizirano. Izvedeni smo i nitko nije izgubljen. Ali svi su u šoku, naravno. Sada gotovo da i nema mobilne mreže. Razmišljam kako da se vratim kući", ispričala je Katerina Maliuha, 27-godišnja učiteljica plesa koja se našla u metrou uslijed prekida električne energije, prenosi Kyiv Independent.

Kyiv Metro is down because of the blackout. No water or heating in the city either. This is the hardest winter for Ukraine so far.



People show incredible resilience but the situation is extremely difficult. Ukraine needs more support now. 🇺🇦



📷 Nastya Nagorna pic.twitter.com/7pEhu3uDEw — Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 31, 2026

Zbog trenutnog izvanrednog stanja, poremećen je i rad tvrtki diljem Kijeva. Ukrajinske željeznice izvijestile su da se situacija s električnom energijom na željeznici stabilizirala od 12 sati, napominjući da je opskrba energijom obnovljena u gotovo svim regijama i da vlakovi prometuju s minimalnim kašnjenjima.

Do 15 sati se stabilizirala situacija u gotovo cijelom Kijevu, a sljedeći korak trebao bi biti postupno obnavljanje opskrbe električnom energijom stambenih zgrada, a onda i u sjeveroistočnom Harkovu, središnjem Žitomiru i južnoj Odeskoj oblasti.

Problem ukrajinskog energetskog sustava

Moldavsko ministarstvo energetike objavilo je da je napon na dalekovodu Isaccea–Vulcanesti–MGRES pao oko 11 sati po lokalnom vremenu, što je poremetilo električni sustav zemlje. Kako su objasnili, pad je uzrokovan "ozbiljnim problemima" ukrajinskog energetskog sustava, dodajući da je moldavski državni operater prijenosnog sustava, Moldelectrica, već obnovio opskrbu električnom energijom na nekim lokacijama.

"Tehnička problemi započeli su između Moldavije i Rumunjske. Ali naravno, šteta na ukrajinskom energetskom sustavu čini situaciju kompliciranom. Sada je to riješeno", rekao je Oleksandr Harčenko, generalni direktor Istraživačkog centra za energetsku industriju.

"Svi u Ukrenergu i distribucijskim tvrtkama rade na tome da obnove punu opskrbu električnom energijom (koliko je to moguće), dostupnu potrošačima nakon ovih terorističkih napada Rusije", dodao je.