Šokantni razlog zbog kojeg je Japan proglasio izvanredno stanje: Ulaze u domove, škole, pa čak i supermarkete

Japan je pokrenuo opsežnu akciju suzbijanja medvjeda nakon što su stupila na snagu nova pravila koja policiji dopuštaju korištenje pušaka za ubijanje životinja, usred gotovo svakodnevnih napada koji alarmiraju javnost.

Zemlja se posljednjih mjeseci suočava s dramatičnim porastom opasnih susreta s medvjedima, koji ulaze u domove, škole, pa čak i supermarkete, dok vlasti pokušavaju zaštititi stanovništvo u ruralnim i planinskim predjelima.

Zbog sve ozbiljnije situacije, interventna policija obučena za uporabu vatrenog oružja u kriznim situacijama raspoređena je u sjeverne prefekture Akita i Iwate, koje su ove godine zabilježile najveći broj napada.

U svaku od prefektura upućena su po dva specijalizirana tima sastavljena od zapovjednika, osobe za vezu s lokalnim vlastima i dvojice snajperista.

Lokalni dužnosnici za AFP su izjavili da je promjena zakona bila nužna jer standardni policijski pištolji nemaju dovoljno snage da učinkovito zaustave medvjede, posebice odrasle mužjake. Novi pristup omogućuje korištenje jačeg naoružanja, što bi, nadaju se vlasti, trebalo brzo smanjiti broj napada.

Napadi se događaju gotovo svakodnevno. U gradu Aizubanga muškarca je medvjed udario u potiljak dok je šetao, nakon čega se uspio spasiti bijegom u obližnju kuću. U listopadu je u odmaralištu s termalnim izvorima u Kitakamiju smrtno stradao radnik kojeg je medvjed napao dok je čistio vanjsko kupalište.

Broj viđenja medvjeda rapidno raste – ove godine samo u prefekturi Akita zabilježeno ih je više od 8000, čak šest puta više nego ranije. Zbog toga je Japan rasporedio i pripadnike Snaga samoobrane (SDF) kako bi pomogli lokalnim vlastima postavljati i pregledavati zamke. U akciju su uključeni i obučeni lovci, ali problem predstavlja dramatičan pad broja aktivnih lovaca – danas ih je manje od polovice u odnosu na 1980. godinu, a većina je starije životne dobi.

Stručnjaci upozoravaju da je populacija azijskog crnog medvjeda, koji se globalno vodi kao ranjiva vrsta, u Japanu posljednjih godina naglo porasla. Od 2012. broj se gotovo utrostručio, dijelom zbog ograničenja u lovu, a dijelom zbog sve toplijih zima koje produžuju sezonu prehrane i približavaju medvjede ljudskim naseljima. U Akiti i Iwateu zabilježene su dvije trećine svih smrtonosnih napada u zemlji u ovoj godini, što je potaknulo žurne mjere.

Stanovnici ruralnih područja prijavljuju da medvjedi sve češće ulaze u sela, prilaze trgovinama i kruže oko kuća u potrazi za hranom. U Kazunu, Odateu i Kitaakiti vojska i lokalne službe svakodnevno obilaze zamke, dok lovci provode odstrel najopasnijih jedinki.

Japan je 2024. ponovno uveo strože mjere kontrole populacije medvjeda nakon godina relativne zaštite, no izazov ostaju nedostatak ljudi i preopterećenost lokalnih službi.Novi zakon, donesen u rujnu, omogućuje općinama hitno angažiranje lovaca za izvanredne odstrele kada postoji neposredna prijetnja civilima.

Unatoč ograničenim resursima, vlasti su u razdoblju 2023. - 2024. eliminirale više od 9000 medvjeda, a samo između travnja i rujna ove godine više od 4200 jedinki, uključujući više od 1000 u prefekturi Akita, piše Independent.

Situacija se, upozoravaju stručnjaci, i dalje pogoršava zbog klimatskih promjena, depopulacije ruralnih područja i sve manjeg broja lovaca, što znači da će borba s rastućom populacijom medvjeda ostati jedan od najvećih sigurnosnih izazova za Japan.

