Australska vlada u srijedu je usvojila zakon koji smanjuje pravo na preispitivanje prethodnih saveznih odluka o zaštiti okoliša, u pokušaju spašavanja radnih mjesta u industriji uzgoja lososa na zapadnoj obali Tasmanije.

Novi zakon ukida mogućnost ministru okoliša da preispita prethodne odluke ako su na snazi pet godina i ako su odobrene uz uvjete koji uključuju regulaciju na razini države.

Taj zakon usvojen je na jednom od posljednjih zasjedanja prije izbora.

Tijekom vremena za pitanja u Senatu senatorica Zelenih Sarah Hanson-Young podignula je lososa i mahala mrtvim lososom u znak bunta.

"Uoči izbora jeste li prodali svoje ekološke vjerodajnice za truloga, smrdljivog, izumirućeg lososa? Izumirućeg lososa!" upitala je, držeći mrtvog lososa u ruci, javlja ABC.

Zatim se oglasila predsjednica Senata Sue Lines te joj poručila da ukloni rekvizit. "Senatorice Hanson-Young, uklonite rekvizit iz komore. To je rekvizit, uklonite ga odmah iz komore", naredila je.

Greens senator Sarah Hanson-Young just pulled out a very large dead salmon in the Senate in a protest over the environmental laws and salmon farming 🐟 pic.twitter.com/GEfCFNC7vs