Jedna osoba je preminula, a 17 ih je ozlijeđeno u nesreći na humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći žrtvama požara u Pennsylvaniji.

Za sada neimenovana osoba automobilom se zabila u gomilu na velikom društvenom događaju u gradu u Berwicku u američkoj državi Pennsylvaniji, gdje se prikupljala humanitarna pomoć, priopćila je državna policija.

Lokalni mediji izvijestili su da su se na događaju prikupljale donacije za žrtve požara u kojem je poginulo 10 ljudi. Lokal koji je bio domaćin događanja, objavio je na Facebooku da su zatvoreni do daljnjega: "Danas je bila apsolutna tragedija. Molimo vas da poštujete našu privatnost dok tugujemo i pokušavamo procesuirati događaje koji su se dogodili. Hvala vam".

Policija je dobila poziv da se automobil zaletio u okupljene oko 18 sati. Dolaskom na mjesto događaja zatekli su više ozlijeđenih osoba i jednu mrtvu.

Napadača nije bilo, no ubrzo su dobili poziv da je muškarac fizički napao ženu u obližnjem gradiću Nescopecku. Po dolasku na mjesto događaja policija je privela muškarca za kojeg se sumnjiči za oba incidenta. Žena je pronađena mrtva, izvijestili su.

Policija za sada nije objavila identitet osumnjičenog.

1 dead, 17 injured after man drives car into crowd at fundraiser in Berwick, PA. Man then drove to Nescopeck, PA and beat a woman to death (scanner traffic said with a hammer). Man is now in custody. (Number of dead & injured is according to police). #Berwick #Pennsylvania #USA pic.twitter.com/dZ2ERVsvau