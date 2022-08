U Erevanu, najvećem i glavnom gradu Armenije odjeknula je eksplozija. U skladištu pirotehnike na velikoj tržnici izbio je požar i došlo je do eksplozije, a pod ruševinama trokatnice koja se srušila vjerojatno ima zatrpanih ljudi, javljaju lokalni mediji.

Eksplozija se dogodila u Erevanu, glavnom gradu Armenije, izvješćuje armensko Ministarstvo za izvanredne situacije.

Najmanje jedna osoba je poginula, a 14 osoba ozlijeđeno u snažnoj eksploziji, dodaje se u priopćenju. Postoji strah da bi brojke mogle rasti.

Naime, srušila se trokatnica u kojoj je bilo skladište pa je moguće da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama.

"14 osoba s različitim ozljedama prebačeno je u bolnice u Erevanu, uključujući troje djece", rekao je Taguhi Stepanyan, direktor Ambulance CJSC.

Trenutno na mjestu događaja radi veliki broj spasilaca.

Iako su prve informacije govorile da je do eksplozije došlo u šoping centru, naknadno se doznaje da je požar izbio u skladištu pirotehnike na velikoj tržnici.

An explosion occurred in the "Surmalu" shopping center in #Yerevan, the Armenian Ministry of Emergency Situations reports.



According to preliminary information, there are victims. pic.twitter.com/ZAVcI6umqg