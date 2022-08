Došlo je do požara u egipatskoj crkvi u kojoj se u tom trenutku nalazilo oko pet tisuća vjernika. Veliki je broj stradalih.

Velki broj ljudi stradao je u požaru u egipatskoj crkvi, potvrdilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva.

Reuters prenosi brojku od najmanje 35 mrtvih i najmanje 45 ozlijeđenih, dodajući da su većina poginulih djeca.

VIDEO/FOTO Eksplozija u glavnom gradu Armenije: Poginula najmanje jedna osoba - "14 ozlijeđenih prebačeno je u bolnice, uključujući troje djece"

VIDEO Kaos u Berlinu: Izbio požar na policijskom poligonu, gradom odjekuju ekplozije, veliki metalni predmeti padaju uokolo

Požar je izbio vjerojatno na električnim instalacijama kad se 5000 vjernika okupilo na misi u crkvi Abu Sifin u četvrti Imbaba. Nastao je stampedo, ljudi su u panici bježali, a vatra je blokirala izlaz iz crkve.

Update: #Egypt's Ministry of Interior attributed the fire at Abu Sefein church to an electric failure in air conditioning systems.



Initial reports of more than 40 victims so far.#Breaking #BreakingNews pic.twitter.com/Q8Rk8j60ef