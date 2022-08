Hrvatska reprezentacija spremna je za europsko prvenstvo u psećem frizbiju! Ekipe marljivo treniraju, ljudski dio je opušten i očekuje dobru zabavu, a četveronožni dio u punoj je koncentraciji.

Nema tog frizbija koji će Japu pobjeći. Pokazat će to za dva tjedna u Sloveniji na Europskom prvenstvu u psećem frizbiju. Jap, Simba, Vel, Borg, Dia i Colie dio su vesele četveronožne reprezentacije.

"Svega će biti tamo. Boduju se skokovi, daljina frizbija, koliko puta pas ulovi frizbi", objašnjava trenerica Petra Županić.

Zato ekipe marljivo vježbaju.

"Njemu nije problem uloviti, ali meni je jako teško baciti dobro frizbi. Jako daleko i precizno. Njima je jednostavno svladati sve što trebaju raditi, dok nama ljudima treba...najme majko", priča Marijan Osrećki iz jedne zagrebačke ekipe.

Sport je ovo, kažu, za koji ne treba mnogo. Pas, frizbi i livada.

"Ima svakakvih pasa. Nije bitno je li to belgijski ovčar ili je to border koli, to su ipak psi koji imaju jak plijenski nagon i koncentracija ovisi o psu, ali bilo kakav pas može biti, bitno je da pas nije predebeo, da ima taj neki plijenski nagon na početku izražen", kazao je Županić u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Karli Trstenjak.

Neki su se okušali i u posebnim disciplinama.

"To je takozvani freestyle, kombiniramo trikove s bacanjem frizbija, zahtjevno je jer se moramo mi koordinirat, pa sa psom, preskače vas pas i slično", ispričala je Julijana Lana Praha.

"Tražila sam za nju nešto što bi mogla uz spasioce raditi da joj bude mind off. Ona je sama preskočila ogradu i ulovila frizbi i ja sam rekla zašto ne. Sama je birala svoj sport koji joj se sviđa", zaključila je Suzana Horvat.

Tjelovježba je to i zabava, za psa i za čovjeka.

