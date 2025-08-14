"Nijedna zemlja nije sigurna": Ovo se događa na velikom dijelu sjeverne hemisfere, pogođena i Hrvatska

Norveška, Švedska i Finska imaju povijesno hladne klime, ali su ih pogodile vrtoglavo visoke temperature, uključujući rekordnih 22 dana iznad 30°C u Finskoj. Švedska je izdržala 10 uzastopnih dana "tropskih noći", kada temperature nisu padale ispod 20°C.

Globalno zagrijavanje, uzrokovano izgaranjem fosilnih goriva, učinilo je toplinski val barem 10 puta vjerojatnijim i 2°C toplijim, rekli su znanstvenici. Neki od vremenskih podataka i klimatskih modela korištenih u njihovoj analizi pokazali su da toplinski val ne bi bio moguć bez klimatskog sloma uzrokovanog ljudskim djelovanjem, piše The Guardian.

Vrućina je dalekosežne posljedice. Pregrijavanje i prenapučenost bolnica zbog čega su neke bile prisiljene otkazati planirane operacije. Također, najmanje 60 ljudi se utopilo jer se povećao broj ljudi koji odlaze na kupanje na otvorenom, a dogodilo se i cvjetanje algi u morima i jezerima. Gorjele su i stotine šumskih požara.

U posljednjem velikom toplinskom valu u regiji, 2018. godine, samo je u Švedskoj umrlo 750 ljudi , a znanstvenici predviđaju sličan broj nakon što se podaci obrade.

Divlje životinje su također bile pogođene, posebno poznati sobovi Skandinavskog poluotoka. Neke su životinje uginule na vrućini, a druge su ušle u gradove tražeći hlad. Vozače se upozoravalo da bi sobovi mogli ulaziti i u tunele kako bi se rashladili.

Velik dio sjeverne hemisfere posljednjih je tjedana doživio toplinske valove. To uključuje Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolsku i Hrvatsku, gdje je šteta od šumskih požara gotovo dvostruko veća od 20-godišnjeg prosjeka, te SAD, Japan i Južnu Koreju. Znanstvenici su sigurni da je klimatska kriza pojačala ovo ekstremno vrijeme.

Profesorica Friederike Otto, klimatologinja na Imperial Collegeu u Londonu i voditeljica udruženja World Weather Attribution (WWA), koja je provela nordijsku analizu, rekla je: "Čak se i relativno hladne skandinavske zemlje danas suočavaju s opasnim toplinskim valovima s porastom temperature od 1,3 °C – nijedna zemlja nije sigurna od klimatskih promjena."

"Izgaranje nafte, plina i ugljena danas ubija ljude. Fosilna goriva pojačavaju ekstremne vremenske uvjete i kako bismo spriječili da klima postane opasnija, moramo prestati spaljivati ih i prijeći na obnovljive izvore energije."

Toplinski valovi poput onog u Skandinaviji postat će još pet puta češći do 2100. godine ako globalno zagrijavanje dosegne 2,6 °C, što je današnja putanja.

Maja Vahlberg, švedska stručnjakinja u Klimatskom centru Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, rekla je: "Ovaj srpanj podsjetio nas je da na sjeveru vrućina nije udaljena prijetnja, već prodire u bolnice, ustanove za njegu i domove. Naša infrastruktura nije izgrađena da izdrži ove ekstremne temperature, a naše starije stanovništvo sve je osjetljivije na opasne vrućine."

Brza WWA studija o ulozi globalnog zagrijavanja uzrokovanog ljudskim djelovanjem u nordijskom toplinskom valu usporedila je vjerojatnost visokih temperatura u današnjoj toplijoj klimi s onima u hladnijem predindustrijskom razdoblju, fokusirajući se na najtoplije dvotjedno razdoblje u svakoj zemlji.

Znanstvenici su otkrili da je čak i relativno mali porast globalne temperature od 0,2 °C od 2018. udvostručio vjerojatnost takvih toplinskih valova, pokazujući da je svaki djelić stupnja važan.

Upečatljiv aspekt toplinskih valova bio je broj tropskih noći.

Amalie Skålevåg iz Norveškog meteorološkog instituta rekla je: "Vruće noći mogu biti opasne kada tijelo nema priliku odmoriti se i oporaviti nakon vrućeg dana, a to se posebno odnosi na ljude s kroničnim zdravstvenim problemima."

Utjecaji toplinskog vala na sobove ugrožavaju egzistenciju autohtonih zajednica Sámija, koje ih uzgajaju više od 1000 godina. "Takvi poremećaji također ugrožavaju zdravlje [Samija] i njihovo pravo na održavanje načina života – zbog toga su klimatske promjene pitanje ljudskih prava", rekla je Vahlberg.