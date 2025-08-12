Padaju rekordi! Pogledajte koliko je živa u toplomjeru pokazivala na ovim mjestima: "Svaki put to završi ovako..."

Hrvatsku je zahvatio val vrućina. U ponedjeljak su srušeni i neki rekordi.

"U Šibeniku je izmjereno 39,5 Celzijevih stupnjeva, a u Dubrovniku 38,9 što su novi apsolutni rekordi. To znači da na tim postajama otkad postoje mjerenja temperatura nikad nije bila tako visoka. Inače, u Šibeniku se mjeri od 1949., a u Dubrovniku od 1961.", objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.

Dodao je i da je ta temperatura izmjerena prijepodne, dok je puhala bura, i zrak je bio jako suh tako da se ta vrućina lakše podnosila nego pri onim situacijama kad poslijepodne imamo visoku temperaturu, uz visoku vlagu.

"I još jedan rekord je srušen, u nedjelju je u Splitu najniža noćna temperatura bila 31,5 °C, pa je to bila najtoplija noć otkad postoje mjerenja, od 1948.", rekao je.

Fenska bura

U nastavku je meteorolog objasnio i da je fenska bura uzrok vrućinama, ali da tu treba biti oprezan u tumačenju.

"Jer pri svakoj buri koja puše, zrak se zagrijava kako se spušta niz planinu. Dakle, i zimi i ljeti. I to za 1 Celzijev stupanj svakih 100 metara. Znači, kad se zrak spušta niz planinu visoku 1000 metara, za grije se za 10 stupnjeva! I zato je taj naziv fenska bura pomalo kolokvijalan, neki meteorolozi ga i ne vole, no koristi se kako bi se napravila distinkcija između klasične bure nakon koje je ipak hladnije nego što je bilo dan ranije i ovakvih bura koje donose visoku temperaturu", pojasnio je Nikola Vikić Topić.

Nastavlja se toplinski val

Meteorolog je najavio da vrijeme i dalje ostaje vruće gotovo cijeli ovaj tjedan. U Zagrebu će biti preko 35 stupnjeva Celzijevih.

"Postoje sve jače naznake da bi u nedjelju vrućina mogla malo popustiti, uz kišu i pljuskove. I onda bi sljedeći tjedan bilo malo manje vruće, iako se opet nazire zatopljenje i u tom tjednu", kazao je.

Uvijek kad imamo velike vrućine, postoji i mogućnost nevremena, podsjetio je.

"Svaki put kad imamo toplinski val to završi s nevremenom. Ne uvijek, ali često", kaže Vikić Topić.

Ostatak ljeta

I srednjoročna prognoza za ostatak kolovoza, i dugoročna za rujan, ukazuju na to da će biti toplije od prosjeka.

"Imat ćemo još vrućih dana. Ali vjerojatno ne ovako vrućih kao sada i kao u lipnju. To su dva vrhunca ljeta. Također, sad i klimatološki ulazimo u razdoblje kad raste mogućnost za pogoršanja i za nevremena, kako se i u narodu kaže, nakon Vele Gospe, s čim se slažu i neke prognoze koje daju povećanu mogućnost za kišu u zadnjem tjednu kolovoza", zaključio je meteorolog Dnevnika Nove TV.