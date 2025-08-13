"Molotovljev koktel" nad Hrvatskom i Europom, stižu upozorenja: "Bit će još gore"

Ekstremne vrućine ruše temperaturne rekorde diljem Europe te potiču veće i jače šumske požare.

U jugozapadnoj Francuskoj rekordi su u ponedjeljak oboreni u Angoulêmeu, Bergeracu, Bordeauxu, Saint-Émilionu i Saint-Gironsu. Météo France izjavio je da su "često izvanredne, čak i neviđene maksimalne temperature" u regiji bile 12 °C iznad norme u posljednjih nekoliko desetljeća.

Rashlađivanje u fontani u Francuskoj Foto: Afp

U Hrvatskoj su rekordi temperature zraka zabilježeni u Šibeniku s 39,5 °C i Dubrovniku s 38,9 °C, dok su veliki šumski požari bjesnjeli duž obala i harali susjednim zemljama na Balkanu.

Izvan Europe deseci temperaturnih rekorda oboreni su diljem Kanade, a rekordna vrućina iznad 50 °C u Iraku okrivljena je za nestanak struje diljem zemlje.

Toplinski val u južnoj Europi dolazi u trenutku kada se nordijske zemlje oporavljaju od neviđenih temperatura većih od 30 °C u Arktičkom krugu ovog mjeseca, piše Guardian.

Bob Ward, direktor za politiku u Istraživačkom institutu Grantham, rekao je: "Ovo ljeto, kao i svako ljeto sada, bilo je iznimno u smislu ekstremnih vrućina diljem svijeta."

U Italiji, gdje je 16 od 27 većih gradova stavljeno pod uzbunu zbog vrućine, a četverogodišnji dječak umro je od toplinskog udara, te u Španjolskoj, gdje je muškarac umro u šumskom požaru nakon što je zadobio opekline na 98 % tijela, visoka vrućina nije oborila velik broj rekorda, ali je ipak izazvala uzbunu.

Vrućine u Španjolskoj Foto: Afp

"Glavna karakteristika [toplinskog vala] je duljina i opseg, a ne intenzitet", rekao je José Camacho, klimatolog i glasnogovornik Aemeta, španjolske meteorološke agencije. "Ali temperature su i dalje vrlo visoke."

Na jugozapadu Francuske 40 % uzorka meteoroloških postaja zabilježilo je u ponedjeljak temperature veće od 40 °C. Lauriane Batté, klimatologinja u Météo Franceu, rekla je da je prerano reći jesu li rekordi "razbijeni" ili jednostavno oboreni, ali je rekla da je geografski opseg vrućine značajan.

Fontana u Francuskoj Foto: Afp

"Nažalost, to je očekivano", rekla je te dodala da se više od polovice od 51 toplinskog vala u Francuskoj od 1947. dogodilo u posljednjih 15 godina. "Jasno je da je to znak da se klima zagrijava."

Vruće vrijeme diljem Europe isušilo je vegetaciju i omogućilo daljnje širenje šumskih požara, u onome što su znanstvenici opisali kao "molotovljev koktel" klimatskih uvjeta. Znanstvenici EU-a koji se bave požarima predvidjeli su "ekstremne do vrlo ekstremne uvjete" na cijelom kontinentu ovog tjedna, s "posebno ozbiljnim" rizicima u većem dijelu južne Europe i velikim anomalijama koje se očekuju u dijelovima nordijskih zemalja.

Veliki požar u Dalmaciji kod Jesenica - 42 Foto: Ante Cizmic/Cropix

U šumskim požarima u Europi do sada je ove godine izgorjelo više od 400.000 hektara šume, prema podacima objavljenim u utorak, što je 87 % više od prosjeka za ovo doba godine u posljednja dva desetljeća.

Visoke vrućine ubijaju desetke tisuća ljudi u Europi svake godine. Istraživači procjenjuju da će opasne temperature u Europi do kraja stoljeća ubijati 8000 do 80.000 više ljudi godišnje jer će životi izgubljeni zbog jačih vrućina premašiti one spašene od blažeg hladnog vremena.

Požar u Grčkoj Foto: Afp

Antonio Gasparrini, epidemiolog u Londonskoj školi higijene i tropske medicine, rekao je da je provedba učinkovitih i raznolikih mjera javnog zdravstva ključna jer toplinski valovi postaju sve češći.

"Ovo je još jedan ekstremni toplinski val koji pogađa Europu ovog ljeta", rekao je. "Kao i u prethodnim događajima u proteklim mjesecima, možemo očekivati ne samo značajan broj smrtnih slučajeva već i velike geografske razlike u prekomjernoj smrtnosti."

Veliki šumski požar u Francuskoj - 1 Foto: Afp

Prošli tjedan Svjetska meteorološka organizacija izjavila je da šumski požari i loša kvaliteta zraka pogoršavaju negativne učinke ekstremnih vrućina na zdravlje. Napomenula je da su temperature tijekom prvog tjedna kolovoza dosegle više od 42 °C u dijelovima zapadne Azije, južne središnje Azije, većem dijelu sjeverne Afrike, južnom Pakistanu i jugozapadu SAD-a, s lokalnim područjima koja su prelazila 45 °C.

"Ovako izgledaju klimatske promjene", rekao je Ward. "I bit će samo gore."