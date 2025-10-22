Tanju je na ljetovanju u Makarskoj oteo bračni par: Ovo ju je spasilo, ali uslijedilo je novo jezivo iskustvo

Slovenka Tanja Jelačić (52) podijelila je svoju priču o tome kako je kao djevojčica, koja tada još nije imala ni tri godine, bila oteta s plaže u Makarskoj. Ova priča imala je sretan završetak, ali ostavila je traga na mladu obitelj koja se našla u užasnoj situaciji.

Kako je ispričala Tanja, u kolovozu prije oko 50 godina u svoj automobil namamio ju je stariji par iz Austrije i krenuo prema Klagenfurtu. Srećom, na slovensko-austrijskoj granici presreli su ih policajci i carinici te je dijete iste večeri vraćeno njezinoj tada 21-godišnjoj majci Ljiljani, koja je proživljavala noćnu moru.

Tanja je te 1975. godine prvi put bila sama na odmoru s majkom, a nakon ručka se igrala u pijesku s kćeri mamine prijateljice. Ona se tog dramatičnog dana ne sjeća, ali su joj kasnije roditelji ispričali priču o otmici.

"Nisam se bojala ljudi i vjerojatno se nisam bojala para koji me je poveo. Rekli su da u njihovom autu ima puno igračaka, pretpostavljam da su me tako namamili da idem s njima", ispričala je žena za 24ur.

"Kad me mama odjednom nije mogla pronaći na plaži, nastala je prava panika. Svi koji su u tom trenutku bili u blizini tražili su me, na plaži, u hotelu, pretraživali su svaki kutak, gledajući prema vodi...", opisala je Tanja Jelačić dodajući kako tada još nije znala plivati, pa je njezina majka sa strepnjom gledala policijske ronioce kako pretražuju more.

"Neizmjerno sam zahvalna slovenskoj policiji i carinicima koji su me spasili. Vjerojatno im je bilo prilično neobično kada je stariji par stigao na granicu s tako malim djetetom. Pomoglo je i to što sam sa sobom imala svog plišanog medvjedića, od kojeg se nikada nisam odvajala. Kada je policija u Makarskoj posumnjala da bi se moglo raditi o otmici, odmah su obavijestili sve granične prijelaze u tadašnjoj Jugoslaviji. I naravno, budući da nije bilo interneta, mogli su dati samo moj opis. Dodali su da vjerojatno imam plišanog medvjedića sa sobom. Mislim da me to spasilo", opisuje Tanja.

Par, koji je tada već bio star, navodno je na granici rekao da djevojčicu žele samo povesti na putovanje i da će je vratiti te su policiji navodno ponudili i novac. Slučaj je trebala istražiti hrvatska policija, gdje se zločin i dogodio.

"Mama nije htjela ništa znati, nije htjela ništa uzeti. Natjerali su mamu da potpiše izjavu da ih neće tužiti. Nije htjela imati nikakve veze s tim ljudima, koji su navodno bili iz Klagenfurta i tamo imali čokoladarnicu", kaže Tanja Jelačić.

"Kad sam na televiziji gledala slučajeve otmice djece u inozemstvu, uvijek sam mislila. Tko zna što mi se moglo dogoditi, tko zna gdje bih završila...", kaže.

Međutim, nakon što je spašena od otmice, uslijedilo je novo jezivo iskustvo. Stariji par iz Klagenfurta nekoliko je godina, nakon pokušaja otmice, djevojčici svaki Božić slao čestitke i čokolade. Kao djevojčica, nesvjesna cijele priče, čak se tome jako veselila, neznajući tko su ti "dobročinitelji":