Politički potres u susjedstvu: "Koalicija prevaranata neće dugo trajati!"

Predsjednik Pokreta Sloboda Robert Golob, tehnički premijer Slovenije, nakon konzultacija kod predsjednice Nataše Pirc Musar rekao je da se u njegovoj stranci "vesele radu u oporbi", a njegov suparnik Janez Janša rekao je da njegova stranka trenutačno ne sastavlja vladu, ali je spremna na sve scenarije.

Golob je u ponedjeljak rekao da "koalicija prevaranata", kako je nazvao potencijalnu novu desnu vladu, "neće dugo trajati" te da se njegova stranka "veseli radu u oporbi".

Čelnik Slobode bio je oštar prema svojim političkim suparnicima, kazavši da onaj tko prevari ljude u vezi s onim što se zalaže "ruši same temelje demokracije".

Predsjednik zastupničkog kluba Slobode Borut Sajovic rekao je da stranka "nema 46 glasova" potrebnih za formiranje većine u parlamentu, no da ih nije htjela ni dobiti „ucjenama, korupcijom ili podmićivanjem”, prenosi slovenska agencija STA.

Sloboda je bila relativni pobjednik izbora s 29 zastupnika, jednim više od Samostalne demokratske stranke Janeza Janše.

Janša, premijer Slovenije već tri puta, nakon konzultacija s Pirc Musar u ponedjeljak je rekao da SDS trenutačno ne sastavlja vladu, no spreman je na sve scenarije - ostanak u opoziciji, sastavljanje vlade ili nove izbore.

"Za nas su sve tri opcije dobre. Drugo je pitanje koje su opcije dobre za Sloveniju", rekao je Janša, prenosi STA.

Komentirao je Golobovu izjavu o ostanku u oporbi.

"Nakon cijelog onog kaosa, rupa u javnim financijama i rekordnih poreza, vjerujem da se veseli što će netko drugi to rješavati", kazao je Janša, pa optužio medije da pokušavaju pomoći u stvaranju druge Golobove vlade.

Krajem prošlog tjedna iz "pregovora" sa Slobodom izašao je čelnik Demokrata Anže Logar, bivši slovenski ministar vanjskih poslova pod Janšom i nekadašnji član SDS-a.

Sloboda tvrdi da do pregovora s Logarom, čija je stranka na izborima osvojila šest zastupnika, nije ni došlo, te da se taj političar koji se velik dio predizborne kampanje branio od optužbi drugih stanaka da „je skriveni adut” Janše pokazao upravo takvim.

Reagirao je i sam Janša koji je na društvenim mrežama Golobov pokušaj sastavljanja vlade usporedio s onim Zorana Jankovića, gradonačelnika Ljubljane koji 2011. nije uspio u tome usprkos izbornoj pobjedi.

Stranka Janeza Janše, koji je na izbornu noć naglasio da neće sastavljati "slabe vlade", s podrškom predizborne koalicije predvođene NSi-jem (osam zastupnika), Demokrata (šest zastupnika) i Resni.ce (pet zastupnika) imala bi više od 46 zastupnika potrebnih za većinu u slovenskom parlamentu koji ih ukupno ima 90.

Slovenskom političkom veteranu mogu se pridružiti i dva zastupnika manjina.

Pretprošli tjedan za predsjednika parlamenta već je izabran Zoran Stevanović, vođa krajnje desne stranke Resni.ca, stranke koja želi preispitati slovensko članstvo u Europskoj uniji i NATO-u, negira klimatske promjene i često istupa protiv cjepiva.

Stevanović, kontroverzni bivši policajac koji je dobio otkaz zbog neprimjerenog ponašanja prema nadređenom pod utjecajem alkohola, 2011. je kod javnog bilježnika ovjerio izjavu da njegova stranka neće nikad politički surađivati sa SDS-om ili Janšom, no upravo je glasovima stranke bivšeg premijera prošli tjedan izabran da vodi slovenski parlament.



Pirc Musar u ponedjeljak nastavlja konzultacije s čelnicima zastupničkih klubova o kandidatu za predsjednika vlade.

Iako Janša tvrdi da ne sastavlja vladu na prvoj sjednici kolegija predsjednika Državnog zbora Zorana Stevanovića dogovorena je izvanredna sjednica Državnog zbora u petak na kojoj će se mijenjati zakon o vladi po skraćenom postupku.

Ovaj tjedan, prema Janšinim riječima, bavit će se "konstituiranjem parlamenta i nekim koracima koji su nužni da sljedeća vlada počne raditi, bez obzira na to kakva će ona biti".

Janša je također u ponedjeljak rekao da politička situacija, koja se pojavila nakon izbora, prema njegovom mišljenju, ukazuje na to da Sloveniji treba promjena izbornog sustava, koji bi "mogao biti i kombinacija većinskog i proporcionalnog".