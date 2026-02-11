Javnost je bijesna: Huso od države prima 7250 eura mjesečno, ima kriminalni dosje, ali ne mogu mu ništa

Muškarac iz BiH, njegova žena i osmero djece svakog mjeseca primaju 7250,77 eura od njemačke države gdje žive. A muškarac zapravo već 23 godine uopće ne bi trebao biti u Njemačkoj. U međuvremenu je više puta kazneno gonjen.

"Kako je to moguće?", pita se najtiražniji njemački list Bild koji je objavio tekst o "kriminalnom Bosancu", kako ga nazivaju.

Huso B. živi u Kölnu gdje prvi put dolazi 2003. bez dokumenata. Zahtjev za azil mu je odbijen jer se BiH smatra sigurnom zemljom. Huso B. potom nestaje – i 2007. ponovno se pojavljuje u Njemačkoj, piše Bild, a prenosi Deutche Welle.

Ponovno je protjeran, ali uspijeva ostati u Njemačkoj jer uzima odvjetnika i podnosi tužbu u vezi s pravom na boravak. Postupak se razvlači dvije godine, ali mu je zahtjev opet odbijen, no nitko ga ne deportira.

Huso B. policiji poznat zbog više prijevara.

"Ali, on ne radi samo na svojoj kriminalnoj karijeri. Ovaj Bosanac u Kölnu osniva obitelj i sa suprugom ima ukupno osmero djece. I prima pomoć od države prema Zakonu o naknadama za azilante: po 835,24 eura pomoći za životne potrebe za njega i njegovu ženu, te između 630,81 i 817,71 eura po djetetu, ovisno od uzrasta. To ukupno iznosi preko 87.000 eura godišnje. Obitelj ionako ne plaća stanarinu, jer živi u oronulom bloku za azilante u Kölnu. Usporedbe radi, prosječan par u Njemačkoj raspolaže, prema Saveznom zavodu za statistiku, neto prihodom od 4496 eura. Na osmero djece dodaje se 2072 eura dječjeg dodatka, što ukupno iznosi 6568 eura mjesečno", piše Bild.

Huso: "Posljednje kazneno djelo sam počinio 2014."

Grad Köln se zbog zaštite podataka ne želi izjašnjavati o slučaju Huso B. Navode da "u slučaju nedostatka prava boravka, obveza napuštanja zemlje ne može uvijek biti provedena. Ovdje se moraju uzeti u obzir, između ostalog (…) obiteljske okolnosti. Kažu da, ako su djeca pogođena deportacijom – čak i samo posredno – to se posebno mora uzeti u obzir."

Dakle, deportacija Huse B. se ne provodi zbog djece. S obzirom na to da obitelj već dugo živi u Njemačkoj, više ne primaju samo temeljnu naknadu za azilante, nego i takozvane "povećane analogne naknade", u visini redovne socijalne pomoći.

Huso B. je negirao da prima toliko novca, a svoju kriminalnu prošlost također umanjuje: "Posljednje kazneno djelo koje sam počinio bilo je 2014.", rekao je ovaj bosanski Rom za Bild.

Ali i to je navodno laž: Huso B. je posljednji put trebao izaći pred sud 8. prosinca 2025. Optužen je da je pokušao izvršiti prevaru u jednoj drogeriji s poklon-karticama. Proces je na kraju odgođen za ovu godinu.