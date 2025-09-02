Zlostavljali, zatočili, izgladnjivali i usmrtili, pa danima skrivali tijelo: Majci i sinu iz susjedstva po 45 godina zatvora

Goran Ravlić prošle je godine u ljeto ubio suprugu Nerminu u naselju Pofalići u Sarajevu. Danas je pred Kantonalnim sudom dobio 45 godina zatvora, jednako kao i njegova majka Leđiba Ravlić koja je optužnicom označena kao supočinitelj zločina.

Optužnica je Gorana i Leđibu Ravlić teretila da su od sredine svibnja do 28. lipnja 2024. godine, u stanu u sarajevskom naselju Pofalići, psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu i na kraju je usmrtili.

Optuženici se terete da su prvotno 38-godišnjakinji uskratili bilo kakvu vrstu komunikacije sa vanjskim svijetom, uništili su joj mobitel i zabranili izlaske van stana.

"Nakon toga su je izgladnjivali, šišali, čupali joj kosu, vezali ruke kako ne bi mogla pružiti otpor. Seksualno su je zlostavljali i nanijeli više od 100 ozlijeda, među kojima, ugrizi, opekotine, lomovi i povrede u predjelu genitalija. Od nanesenih povreda je preminula. Tijelo oštećene držali su danima u stanu. Kako bi prikrili neugodne mirise i ubojstvo, koristili su razne vrste osvježivača i mirisnih svijeća. U tih nekoliko dana, kontaktirali su Latifa Jašarevića koji je pristao da im pomogne da prikriju tragove. Po naredbi Leđibe Ravlić optuženi Goran i Latif su u više navrata u trgovačkim centrima kupovali sjekiru, pilu, set noževa, više plastičnih kutija koje drže odgovarajuću temperaturu, patrone amonijaka za prenosive frižidere, stroj za mljevenje mesa, više ljepljivih traka, vreće za smeće, plastične rukavice, plastična odijela, zaštitne maske, više sredstava za dezinfekciju i čišćenje, kako bi uklonili tijelo i prikrili zločin", navedeno je među ostalim u optužnici.

Tijekom suđenja je odvojen predmet u odnosu na Latifa Jašarevića koji je priznao krivnju, te je nagodbom dobio godinu i 10 mjeseci zatvora.

Suludo svjedočenje: Mamin ljubavnik, novi Isus i komunikacija s mačkama

Na jednom od ročišta u svoju korist je svjedočio i sam Goran Ravlić koji je priznao da je stalno tukao majku i nije negirao da je usmrtio suprugu, ali kaže da to nije planirao.

"Bio sam uvjeren da moja majka vara mog oca pokojnog sa tim komšijama koji mene žele oslijepiti kiselinom. Da se sastaje s njima i da sprema urotu protiv mene… Bio sam uvjeren da taj susjed dolazi kod nas, da je stalno tu i da se krije ispod stola. Uzimao sam lampu i tražio ga pod stolom. Tražio sam od rođaka lanac da mi kupi da se mogu vezati kako ne bih izlazio na prozor, da me ne mogu posuti kiselinom", ispričao je između ostalog.

Potom je rekao kako je uvjeren da je on novi Isus, piše Klix.ba.

"Često mi se javlja taj osjećaj. Mogu predvidjeti događaje. Predvidio sam zemljotres u Turskoj. Mogu da komuniciram s Bogom, ni Isus nije imao toliko predviđanja kao ja", ispričao je.

Rekao je čak i to da nakon ubojstva supruge na njoj nije mogao iskoristiti stroj za mljevenje mesa jer nije znao rukovati s njom.

Pričao je i o zatvorskim danima kazavši kako često priča s mačkama i da stalno i dalje ima osjećaj da mu neko dolazi u ćeliju iako je u njoj sam.

Kako je rekao, dva puta se pokušao ubiti, ali su ga spriječili i potom vezali.

"Ja se iskreno kajem zbog svega. Nisam imao namjeru ovo uraditi. Majka nije kriva ništa", rekao je na kraju svjedočenja.