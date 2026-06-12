Otkriveno što je SAD financirao godinama, uslijedila je trenutna reakcija Bijele kuće

Ured ravnateljice Nacionalne obavještajne službe SAD-a (ODNI) objavio je da su Sjedinjene Države kroz godine financirale više od 120 bioloških laboratorija u više od 30 zemalja svijeta, uključujući Ukrajinu.

Objava Tulsi Gabbard, ravnateljice službe koja je u svibnju podnijela ostavku, temelji se i na nedavno deklasificiranim dokumentima, a otkrića su potaknula značajnu promjenu politike administracije predsjednika Donalda Trumpa.

U priopćenju ODNI-ja navodi se da su se mnogi od tih laboratorija bavili istraživanjima opasnih i vrlo zaraznih patogena, uključujući takozvana istraživanja "povećanja funkcije" (Gain-of-Function), uz minimalan nadzor.

"ODNI će nastaviti blisko surađivati s partnerima diljem vlade kako bi utvrdio gdje se ti laboratoriji nalaze, koje patogene sadrže te kako bi se okončala opasna istraživanja povećanja funkcije koja prijete zdravlju i dobrobiti američkog naroda i ljudi diljem svijeta", izjavila je Gabbard, prenosi NDTV.

Deklasificirani dokumenti navodno pokazuju da je više od 40 laboratorija u Ukrajini radilo s patogenima iz sovjetskog programa biološkog ratovanja. Ti su laboratoriji, prema navodima izvješća, istraživali posebno opasne patogene (EDP), uključujući antraks, ebolu, MERS, SARS i kugu.

"Lagali su američkom narodu"

"Unatoč očitom potencijalu za katastrofalne globalne posljedice koje istraživanja opasnih patogena u biološkim laboratorijima mogu imati, političari, takozvani zdravstveni stručnjaci poput dr. Faucija te pojedinci unutar tima za nacionalnu sigurnost administracije Joea Bidena lagali su američkom narodu o postojanju bioloških laboratorija koje su financirale i podržavale Sjedinjene Države te prijetili onima koji su pokušavali otkriti istinu", rekla je Gabbard.

U izvješću se kao primjer navodi Dijagnostički laboratorij u Hersonu, koji je dobio 1.728.822 američka dolara, dok je njegova dozvola za rad s određenim patogenima i dalje bila označena kao "u postupku". Kao odgovor na ta saznanja, Trump je službeno ukinuo savezno financiranje istraživanja "povećanja funkcije" u cijelom svijetu.

Gabbard je kritizirala prethodne administracije i zdravstvene dužnosnike, optuživši ih da su javnost dovodili u zabludu o postojanju laboratorija koje podupiru SAD. Istaknula je kako će obavještajna zajednica nastaviti raditi na lociranju tih laboratorija i osiguravanju patogena koji se u njima nalaze kako bi se smanjili rizici za globalno zdravlje.

Ravnateljica Nacionalne obavještajne službe izdala je i službenu direktivu obavještajnoj zajednici da prioritetno prikuplja podatke o tim inozemnim objektima. U priopćenju se navodi da pojačani nadzor već otkriva detalje o kliničkim ispitivanjima koja se provode na tim lokacijama, a za koja Gabbard tvrdi da izazivaju "značajne etičke, financijske i sigurnosne zabrinutosti".