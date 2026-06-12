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Otkriveno što je SAD financirao godinama, uslijedila je trenutna reakcija Bijele kuće

Piše J. M., 12. lipnja 2026. @ 21:40 komentari
Tulsi Gabbard
Tulsi Gabbard Foto: Getty Images via AFP
U priopćenju se navodi da su se mnogi od tih laboratorija bavili istraživanjima opasnih i vrlo zaraznih patogena.
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