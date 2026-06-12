Trump bijesan zbog objava o sporazumu: "Nečasni ljudi. Bolje da se saberu, brzo!"

Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da objave u Iranu o sadržaju sporazuma sa Sjedinjenim Državama ne predstavljaju ono što je dogovoreno u pisanom obliku.

"Ono što su rekli, uključujući i njihovu slabašnu, patetičnu izjavu o sporazumu, nema nikakve veze s istinom. Vrlo nečasni ljudi za dogovore. S njima ne postoji nešto poput dogovora u dobroj vjeri. NEVJEROJATNO! Bolje da se saberu, i to BRZO!", napisao je Trump na Truth Socialu.

U četvrtak je kazao da odustaje od novih napada na Iran jer je postignut sporazum.

Uvjeti sporazuma, kako su ih u petak opisali iranski dužnosnici, čini se nude Teheranu puno onoga što je dosad tražio, a istodobno se čini da Trump nije dobio puno od onoga što je tražio, osim ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, koji je Iran zatvorio nakon što je naredio napade u veljači.

Visoki iranski izvor u petak je Reutersu rekao da bi nacrt sporazuma omogućio ukidanje sankcija na iransku naftu, odmrznuo milijarde dolara iranskih sredstava i zahtijevao prekid neprijateljstava na svim frontama, uključujući i onu koja se vodi u Libanonu.

Nuklearna pitanja bila bi ostavljena za kasnije razgovore. Washington želi sporazum kojim bi se zajamčilo da Iran nikada neće razviti nuklearno oružje, no Iran čitavo vrijeme tvrdi da ga i ne razvija.

Ukidanje sankcija, odmrzavanje iranske imovine i prekid izraelskih napada na Libanon ključni su iranski zahtjevi. Izvor nije spomenuo što bi Iran mogao ponuditi zauzvrat.

Verzije i izvještaje o memorandumu Reutersu su dali zapadni izvori, izvori iz Pakistana koji djeluje kao posrednik i visoki iranski izvori.

Svi su izvori istaknuli da tekst još nije konačan, a zapadni izvor, iranski izvor i izvor iz Perzijskog zaljeva tvrde da je ključno pitanje koje tek treba riješiti formulacija o prekidu neprijateljstava u Libanonu.

Iran je zatražio da Izrael prekine kampanju protiv iranskih saveznika, milicije Hezbolaha.

"Sporazum temeljen na učinku"

Iako je bilo manjih razlika, čini se da sve verzije prihvaćaju glavne uvjete koje je Teheran predložio prije dva mjeseca na početku izravnih pregovora licem u lice, koje je Washington prethodno više puta odbio.

Sporazum u nastanku između Sjedinjenih Država i Irana "temeljen je na učinku" i Teheran ne dobiva ništa od svoje zamrznute imovine dok ne provede svoj dio sporazuma, rekao je u petak visoki dužnosnik Trumpove administracije.

Visoki američki dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da će prema sporazumu iranski nuklearni materijal "biti uništen i uklonjen", a njegov nuklearni program bit će demontiran.

Vjeruje se da Iran posjeduje 408 kg visoko obogaćenog uranija.

"Ništa od njihovog novca neće biti oslobođeno dok ne ispune sporazum. Hormuški tjesnac neće biti otvoren. Iran neće financirati terorističke skupine", rekao je dužnosnik.

"Ovo je ono na što su pristali. Ovo je sporazum temeljen na učinku", rekao je dužnosnik.