Trumpov visokorangirani obavještajac dao ostavku: "Jasno je zašto smo ušli u ovaj rat..."

Joe Kent, visoki američki obavještajni dužnosnik kojeg je imenovao predsjednik Donald Trump iznenada je u utorak objavio da podnosi ostavku, navodeći neslaganje s politikom administracije u vezi s ratom protiv Irana.

"Nakon dugog razmišljanja odlučio sam podnijeti ostavku na mjesto direktora Nacionalnog protuterorističkog centra, s trenutnim učinkom", napisao je Joe Kent u objavi na društvenoj mreži X.

"Ne mogu mirne savjesti podržati aktualni rat u Iranu. Iran nije predstavljao neposrednu prijetnju našoj zemlji, a jasno je da smo u ovaj rat ušli zbog pritiska Izraela i njegova snažnog američkog lobija", dodao je Kent u ostavci koju je priložio uz objavu.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Bijela kuća nije reagirala na ostavku, ako ni Ured ravnatelja Nacionalne obavještajne službe.

Čini se da je dužnosnike obavještajnih službi vijest zatekla.

Kent je blizak s ravnateljicom Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard, koja se drži po strani od početka rata u Iranu.

Nakon prvog vala napada na Iran, Trump je govorio o "neposrednoj prijetnji" za SAD, a dužnosnici administracije tvrdili su da je američka akcija bila odgovor na moguće preventivne napade Irana na snage u regiji — tvrdnje koje su dovedene u pitanje na brifinzima Pentagona u Kongresu, gdje su obrambeni dužnosnici naveli da Iran nije planirao napad ako ne bude prvi napadnut, piše CNN.

Trumpovo obrazloženje za napad na iranski režim mijenjalo se od zaštite prosvjednika koji su u siječnju izašli na ulice u Iranu, preko obrane SAD-a od mogućnosti da Iran razvije nuklearno i dalekometno oružje, do uklanjanja režima koji desetljećima podupire terorističke skupine odgovorne za ubojstva Amerikanaca. Istodobno, iako je pozivao iranski narod da preuzme kontrolu nad svojom državom, visoki dužnosnici tvrde da cilj rata nije promjena režima.