Šef obavještajne službe: "Ne smijemo zaboraviti tko je glavni akter ovog rata. Oni proračunato pripremaju jednu stvar"

Šef turske obavještajne službe upozorio je da američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana riskira potaknuti višedesetljetni sukob između Turaka, Kurda, Arapa i Perzijanaca, poručivši da se rat koji je počeo 28. veljače brzo proširio izvan Irana i zahvatio cijelu zaljevsku regiju.

Ibrahim Kalin, čelnik Nacionalne obavještajne organizacije (MIT), također je izjavio da je Izrael više puta sabotirao diplomatske napore usmjerene na uspostavu okvira za pregovore.

"Rat 8 milijardi ljudi"

Govoreći na STRATCOM Summitu 2026, koji je organizirala Uprava za komunikacije pri turskom predsjedništvu, Kalin je rekao da je Ankara, pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, uložila intenzivne napore da spriječi rat prije nego što je počeo, uključujući angažman ministra vanjskih poslova, ministra obrane, MIT-a i drugih institucija.

"Usred smo izraelsko-američko-iranskog rata koji je počeo 28. veljače i traje već mjesec dana", rekao je Kalin. "Nažalost, ovaj regionalni rat koji je pokrenuo Izrael brzo prerasta u globalnu krizu i, kako je rekao naš predsjednik, u rat čiju cijenu plaća 8 milijardi ljudi", dodao je.

Kalin je rekao da je Turska od početka sukoba imala dva prioriteta: zaustaviti rat i držati Tursku izvan njega, javlja Turkiye Today.

Sabotiranje pregovora

Kalin je rekao da Ankara u potpunosti podržava pakistansku inicijativu posredovanja kako bi se zaraćene strane dovele za pregovarački stol, izrazivši puno povjerenje u sposobnost Pakistana da postigne rezultate.

"U potpunosti podržavamo pruženu ruku pomoći i inicijativu naše pakistanske braće u vezi s ovim pitanjem. Ne sumnjamo da će naša pakistanska braća ovaj posao obaviti kompetentno", rekao je Kalin.

No, optužio je Izrael da potkopava svaki diplomatski napor. "Kao i prije rata, Izrael posljednja dva dana intenzivno radi na sabotiranju svake pregovaračke inicijative, svakog pokušaja otvaranja dijaloga i komunikacijskog kanala, svojim napadima", dodao je.

Također je potvrdio da Turska nastavlja diplomatske napore danonoćno kako bi stvorila uvjete za pregovarački proces.

Dugotrajan sukob

Šef turske obavještajne službe izdvojio je ono što smatra najopasnijim proračunatim ishodom rata: ne samo uništenje iranskih nuklearnih kapaciteta, nego i namjerno stvaranje uvjeta za dugotrajan etnički sukob.

"Jedan od proračunatih rezultata ovog rata nije samo uklanjanje iranskih nuklearnih kapaciteta nego, daleko opasnije, poduzimanje koraka koji će postaviti temelje za bratoubilački rat, krvnu osvetu među temeljnim narodima ove regije - Turcima, Kurdima, Arapima i Perzijancima - koja će trajati desetljećima", rekao je Kalin.

Poručio je da će se Turska oduprijeti takvoj dinamici: "Kao Turska, nikada nismo bili i nikada nećemo biti ona strana koja nosi drva na vatru smutnje". "Ako bude potrebno, uzet ćemo vatrenu kuglu u ruke i ohladiti je u svojim grudima, ali je nikada nećemo baciti na vatru smutnje", dodao je.

Kalin je izjavio da rat protiv Irana nema uporište u međunarodnom pravu te je optužio Izrael da sukob koristi za provođenje aneksije i okupacije u Libanonu, Siriji i na palestinskim područjima.

"Vidimo da su nedavna događanja u Libanonu pokušaj stvaranja faktičnog stanja sličnog onome što se dogodilo na Golanskoj visoravni 1974. godine i da se to želi pretvoriti u politiku razaranja, aneksije i okupacije", rekao je.

Dodao je da Turska neće dopustiti da palestinska prava budu oduzeta politikom svršenog čina u Gazi i na Zapadnoj obali.

Kalin je također rekao da su, iako su napadi na Iran pogrešni, jednako neprihvatljivi i iranski uzvratni napadi na zaljevske zemlje, dodavši da je Turska u konzultacijama sa zaljevskim državama naglasila kako svaki put prema završetku rata mora biti utemeljen na dinamici same regije.

"Naravno, iranski napadi na zaljevske zemlje su neprihvatljivi, ali nikada ne smijemo zaboraviti tko je glavni akter koji je započeo rat", rekao je Kalin. "Zato moramo pojačati pritisak na Izrael i usmjeriti se na aktera koji je započeo rat kako bismo spriječili da se pretvori u regionalni rat i globalnu krizu", dodao je.

Kalin je rekao da će Turska, nakon završetka rata, raditi na uspostavi regionalne sigurnosne arhitekture utemeljene na dinamici same regije, istaknuvši da Ankara već izvlači važne pouke iz sukoba kako bi ojačala sigurnosni položaj zemlje i njezino strateško pozicioniranje pod Erdoğanovim vodstvom.