Premijeri, milijarderi, vojskovođe: Sastala se tajanstvena elitna grupa za koju mnogi vjeruju da vlada svijetom

Bilderberg grupa je jedna od najtajanstvenijih organizacija globalne elite, za koju mnogi vjeruju da zapravo vlada svijetom, a tema je i beskrajnih teorija zavjere. Ovog vikenda u Washingtonu je održan 72. sastanak elitne i tajne grupe, i to upravo u vrijeme velike neizvjesnosti i krize u NATO savezu.

Na sastanku su se okupili premijeri, vojni vođe, tehnološki milijarderi i čelnici divovskih investicijskih tvrtki. Njihov samit zatvoren je za javnost i medije.

Bilderberg, koji je od 1950-ih bio intelektualna strojarnica NATO-a, ove se godine održao u vrijeme goleme krize saveza. Posljednjih tjedana, s Trumpovim stalnim prijetnjama povlačenjem iz "papirnatog tigra" NATO-a, dosegao je napetu točku pucanja.

Šef NATO-a i redoviti član Bilderberga Mark Rutte stigao je na konferenciju odmah nakon razgovora u Bijeloj kući. No, osim Trumpova hvalisanja i njegove retorike o napuštanju NATO-a, nije bilo znakova da se Amerikanci povlače iz Bilderberga. Daleko od toga, Amerikanci su ondje bili u punoj snazi, piše The Guardian.

Titani s Wall Streeta, uključujući izvršne direktore KKR-a i Lazarda te čelnike ogromnih korporacija poput Pfizera, sastali su se iza zatvorenih vrata s delegacijom visokih političara bliskih američkom predsjedniku. Lobiranje velikih tvrtki u tajnosti specijalnost je Bilderbergove skupine.

Sastanku je prisustvovao Trumpov pouzdani ministar unutarnjih poslova Doug Burgum, zajedno s njegovim omiljenim trgovinskim guruom Robertom Lighthizerom. Pridružili su im se Trumpov ekonomski saveznik Jason Smith, predsjednik utjecajnog odbora za financije Zastupničkog doma, i njegov ministar vojske Dan Driscoll, poznat kao Trumpov "tip za dronove".

Nije iznenađujuće da je ovogodišnja konferencija, s obzirom na to da sukob u Iranu dominira globalnim vijestima, imala ratni prizvuk. Na dnevnom redu bila je i tema "Budućnost ratovanja", a popis sudionika uključivao je i odlikovanog admirala Samuela Papara, načelnika američkog Indopacifičkog zapovjedništva. Iz privatnog sektora bio je prisutan značajan broj vojnih izvođača radova i proizvođača dronova, predvođenih insajderom Bilderberga Ericom Schmidtom, bivšim čelnikom Googlea i vatrenim zagovornikom ratovanja dronovima.

Na sastanku bildeburške skupine je i Brian Schimpf, suosnivač i izvršni direktor tvrtke Anduril Industries, zajedno sa svojim suradnikom u Trumpovu projektu Zlatna kupola, izvršnim direktorom Palantira Alexom Karpom.

Karp je blizak kolegi milijarderu i tehnološkom bratu Peteru Thielu, čije ime, začudo, nije na ovogodišnjem popisu sudionika. Thiel je član upravnog odbora grupe od 2008. godine i bilo je nečuveno da je propustio Bilderberg. Thielov doseg seže duboko u Trumpovu administraciju, a njegov utjecaj unutar Bilderberga također raste tijekom godina. Preko udruge American Friends of Bilderberg Inc. on uglavnom financira raskošne sastanke sa sjedištem u Washingtonu, uz kolegu člana upravnog odbora i milijardera Schmidta.

Thiel djeluje u moćnom graničnom području između velikih financija i velikih obavještajnih službi – najznačajnije je da je osnovao Palantir uz pomoć financiranja CIA-e. To sumnjivo raskrižje bilo je rodno mjesto Bilderberga i utkano je u njegovu povijest: grupu su osnovale britanske i američke obavještajne službe, a na konferenciji uvijek ima nekoliko šefova špijuna. Ove godine bila su prisutna tri direktora obavještajnih službi, uključujući šefa MI6-a, Blaisea Metrewelija.

Na ovogodišnjoj konferenciji sudjelovala je i Vivian Motzfeldt, bivša grenlandska ministrica vanjskih poslova i bivša predsjednica grenlandskog parlamenta. Motzfeldt je bila prva Grenlanđanka koja se pojavila u Bilderbergu, a njezina pristunost čita se kao jasan signal Trumpovoj administraciji da Grenland ima moćne saveznike unutar transatlantskog partnerstva

O čemu se sve govorilo na sastanku grupe, ostat će skriveno. Zašto mediji ne uspijevaju govoriti o Bilderbergu, tako važnom godišnjem samitu s toliko prisutnih visokih političara, ostaje trajni misterij, zaključuje The Guardian.