Samo malo više sna, kretanja i povrća poboljšava zdravlje srca i krvnih žila

Već nekoliko dodatnih minuta sna, tjelesne aktivnosti ili unosa povrća dnevno, može promijeniti smjer zdravlja srca i krvnih žila, pokazuje istraživanje koje otkriva kako se male promjene životnih navika s vremenom pretvaraju u mjerljive koristi za kardiovaskularni sustav.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Sydneyju analizirali su podatke istraživanja koje su proveli na 53.242 sudionika, kako bi procijenili međusobni učinak sna, tjelesne aktivnosti i prehrane, umjesto njihova zasebnog promatranja.

Konkretne brojke

Rezultati, koji su objavljeni u časopisu European Journal of Preventive Cardiology, pokazali su da dodatnih 11 minuta sna, 4,5 minuta umjerene do intenzivne tjelesne aktivnosti i četvrtina šalice povrća dnevno odgovaraju smanjenju rizika od velikih kardiovaskularnih događaja za 10 posto tijekom osam godina.

Iako uzročno-posljedična veza tih promjena s kardiovaskularnim rizicima nije dokazana, uočena povezanost potvrđuje ranija istraživanja koja su svaku od tih navika zasebno povezivala s boljim ishodima za zdravlje srca i krvnih žila.

"Pokazujemo da kombiniranje malih promjena u nekoliko područja našeg života može imati iznenađujuće velik pozitivan učinak na naše kardiovaskularno zdravlje. To je vrlo ohrabrujuća vijest jer je uvođenje nekoliko manjih, međusobno povezanih promjena vjerojatnije ostvarivo i održivo za većinu ljudi u usporedbi s pokušajem velikih promjena u jednoj navici", kaže nutricionistički znanstvenik Nicholas Koemel sa Sveučilišta u Sydneyju, u izjavi objalvjenoj na stranicama Europskog društva za kardiologiju.

Najbolja kombinacija

Najpovoljniji obrazac uključivao je 8 do 9 sati sna, najmanje 42 minute umjerene do intenzivne tjelesne aktivnosti dnevno te uravnoteženu prehranu bogatu voćem, povrćem, ribom i cjelovitim žitaricama.

Takva kombinacija povezana je sa smanjenjem rizika od velikih kardiovaskularnih događaja za 57 posto u usporedbi s najmanje zdravim sudionicima istraživanja, tijekom njihovog osmogodišnjeg praćenja.

San, tjelesna aktivnost i prehrana međusobno se nadopunjuju, pa napredak u jednom području može potaknuti poboljšanja u drugima i tako stvoriti cjelovit pristup smanjenju rizika od bolesti.

Korak dalje

"Planiramo nadograditi ove rezultate razvojem novih digitalnih alata, koji će ljudima pomoći u uvođenju pozitivnih životnih promjena i uspostavi trajnih zdravih navika. To će uključivati blisku suradnju s članovima zajednice kako bismo osigurali da su ti alati jednostavni za korištenje i da mogu odgovoriti na prepreke s kojima se svi susrećemo pri mijenjanju svakodnevnih navika,", kaže epidemiolog Emmanuel Stamatakis sa Sveučilišta u Sydneyju i glavni autor spomenutog istraživanja.