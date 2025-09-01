Obavijesti Foto Video Pretražite
Opasna igra moći

Što se sprema? Amerika na jednom području gomila vojsku, objašnjenje Pentagona nikome nije uvjerljivo

Piše M. T., 01. rujna 2025. @ 09:15 komentari
Veliko nagomilavanje američkih pomorskih snaga na Karibima potaknulo je pitanja je li cilj doista borba protiv narko-kartela, kako tvrdi administracija Donalda Trumpa, ili se iza toga krije nešto sasvim drugo?
  1. Plakati s Lukašenkom u Beogradu i Novom Sadu
    PORUKA ZA DIKTATORA

    Nestvarno bizarni plakati osvanuli u Beogradu i Novom Sadu: "Sretan rođendan, predsjedniče!"
  2. Jaqueline Gmack
    uznemirujuće fotografije

    Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
  3. Svadbena hala, ilustracija
    Pozvana policija

    Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Snažan potres pogodio Afganistan
U Afganistanu
Potpuna katastrofa: "U razornom potresu poginulo više od 600 osoba, a ozlijeđeno ih je još najmanje 1500"
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Razvija se na kostima
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
Urnebesno
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
"Samo na Balkanu": Prizor sa svadbe oduševio cijeli svijet, pogledajte kako se snašla u štiklama
Bravo!
"Samo na Balkanu": Prizor sa svadbe oduševio cijeli svijet, pogledajte kako se snašla u štiklama
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
I kako nam to može pomoći da ga bolje razumijemo
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
Šok na Poljudu! Jedan od najboljih igrača otišao iz Hajduka, već je napustio i grad
opa!
Šok na Poljudu! Jedan od najboljih igrača ove sezone otišao iz Hajduka, već je napustio i grad
Torcida skandirala ime Hrvoja Maleša i poslala jasnu poruku: "Sad ili nikad!"
Na derbiju
Torcida skandirala ime jednog čovjeka i poslala jasnu poruku: "Sad ili nikad!"
Hajduk izjednačio protiv Rijeke u 96. minuti, Pukštas junak derbija
Ludilo na Poljudu
Hajduk izjednačio protiv Rijeke u 96. minuti, Pukštas junak derbija
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
DALEKI GRAD
Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
Što još mogu izgubiti doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
LEYLA
Što još mogu izgubiti doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Vardzija
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Kuća Nela kod Plitvičkih jezera, Airbnb
Od 68 eura
10-ak minuta vožnje od Plitvičkih jezera: Kućica u cvijeću za prelijep odmor u prirodi
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Ivana Horvat: Zašto nam je prihvatljivo da je Norveška skupa?
Kava oko 10 eura
Ivana Horvat: Zašto nam je prihvatljivo da je Norveška skupa?
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Julia Roberts u Versace haljini u Veneciji
Divno, divno!
Kakav stil, kakav kroj, kakvi detalji! Haljina Julije Roberts pravo je remek-djelo, izrada je trajala 300 sati
Borna Kotromanić u bijelim štiklama s asimetričnom petom
ODLIČNE SU
Borna Kotromanić: Elegantno izdanje začinjeno fantastičnim štiklama koje su pravi mamac za poglede
