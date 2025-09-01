Što se sprema? Amerika na jednom području gomila vojsku, objašnjenje Pentagona nikome nije uvjerljivo

Sedam američkih ratnih brodova i jedna nuklearna podmornica nalaze se u regiji ili uskoro stižu, zajedno s više od 4.500 mornara i marinaca. Trump je istaknuo kako je borba protiv kartela jedno od središnjih pitanja njegove administracije.

Stephen Miller, zamjenik šefa kabineta Bijele kuće, poručio je da je svrha raspoređivanja "borba i razbijanje narko-organizacija, kriminalnih kartela i stranih terorističkih skupina u našem hemisferiju".

No ostaje nejasno kako bi američka vojna prisutnost na Karibima mogla bitno poremetiti trgovinu drogom.

Većina pomorskog krijumčarenja kokaina prema SAD-u odvija se preko Tihog oceana, a ono što prolazi kroz Karibe uglavnom se prenosi zračnim putem, piše Reuters.

Caracas tvrdi: Meta je Maduro

Venezuelski dužnosnici vjeruju da je prava meta upravo njihov predsjednik Nicolás Maduro. SAD je početkom kolovoza udvostručio nagradu za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja – sada iznosi 50 milijuna dolara – zbog optužbi za krijumčarenje droge i veze s kriminalnim skupinama.

Maduro, ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello i veleposlanik pri UN-u Samuel Moncada osudili su raspoređivanje američkih snaga, tvrdeći da time Washington krši međunarodne ugovore.

"Nismo narko-dileri, mi smo plemenit i vrijedan narod", poručio je ministar obrane Vladimir Padrino, ocijenivši američke poteze prijetnjom Venezueli.

"Diplomacija topovnjača"

Američka mornarica i obalna straža redovito djeluju na Karibima, no sadašnje razmještanje nadilazi uobičajene operacije.

Među brodovima su USS San Antonio, USS Iwo Jima i USS Fort Lauderdale. Neki od njih mogu nositi helikoptere, a drugi ispaljivati krstareće rakete Tomahawk.

U regiji lete i američki izviđački zrakoplovi P-8, a Pentagon je dobio nalog da pripremi opcije za djelovanje protiv kriminalnih skupina.

Državni tajnik Marco Rubio posjetio je sjedište Južnog zapovjedništva u Floridi, koje nadgleda operacije na tom području.

David Smilde, stručnjak sa Sveučilišta Tulane, ocijenio je kako je cilj ovakvog raspoređivanja stvaranje izravnog vojnog pritiska na Madurov režim:

"To je diplomacija topovnjača, stara taktika s modernim predznakom", rekao je.

Geopolitika droge

Prema izvješću UN-ova Ureda za droge i kriminal iz 2023., 74% kokaina koji iz Južne Amerike odlazi prema Sjedinjenim Državama transportira se Pacifikom. Kroz Karibe se najčešće prevozi zrakoplovima, a Venezuela se navodi kao ključno čvorište za polijetanja.

Moncada tvrdi da Washington vojno raspoređivanje koristi kako bi opravdao "intervenciju protiv legitimnog predsjednika".

Bijela kuća, međutim, poručuje da Maduro nije legitiman čelnik, već "narko-teroristički vođa" i "bjegunac na čelu kartela".

Unatoč svemu, američki dužnosnici priznaju da snage raspoređene na Karibima nisu ni približno dovoljne za opsežnu invaziju poput one u Panami 1989., kada je angažirano 28 tisuća vojnika radi uhićenja Manuela Noriege.

Christopher Hernandez-Roy iz Centra za strateške i međunarodne studije u Washingtonu smatra da raspoređivanje može imati dvostruku svrhu: "Preveliko je da bi bilo samo zbog droge, a premalo za invaziju. No dovoljno značajno da bi poslužilo kao snažna demonstracija sile", zaključio je.