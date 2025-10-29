Znakovito premještanje Trumpove vojske: Na istoku rizik eskalacije, na zapadu prijetnja državnog sloma

Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da premjesti najnapredniji američki nosač zrakoplova u Južnu Ameriku u sklopu akcija protiv narkokartela označila je bitan potez u krhkom primirju između Izraela i Hamasa, koje je jučer prekinuto napadima IDF-a.

Nosači zrakoplova, s tisućama vojnika i desecima ratnih zrakoplova, odavno su prepoznati kao jedan od pokazatelja američke vojne moći i prioriteta vanjske politike države. Od napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. pet ih je bilo raspoređeno na Bliski istok, uključujući dva nosača u regiji na više mjesta ove i prošle godine. Sad nemaju nijedan.

Promjena je posebno očita nakon što se SAD pridružio izraelskim napadima na Iran u lipnju i sudjelovao u nekim od najintenzivnijih borbenih operacija od Drugog svjetskog rata protiv jemenskih hutista u Crvenom moru, piše AP.

Nove naredbe za USS Gerald R. Ford ilustriraju sve veći fokus Trumpove administracije na zapadnu hemisferu i označavaju veliku eskalaciju vatrene moći dok američka vojska pojačava smrtonosne napade na navodne brodove s drogom. Gomilanjem ratnih brodova, zrakoplova i trupa već u regiji Trump je signalizirao što bi moglo biti sljedeće. Govoreći s drugog nosača zrakoplova, USS George Washingtona, u svojoj matičnoj luci u Japanu, ponovio je da će sada zaustaviti dolazak droge kopnom.

Pritisak na razmještanje resursa

Mark Cancian, viši savjetnik u Centru za strateške i međunarodne studije te umirovljeni pukovnik marinaca, izrazio je sumnju u to koliko će dugo nosač zrakoplova Ford moći ostati u Južnoj Americi, s obzirom na to da se obično samo tri od jedanaest američkih nosača nalaze na moru.

"Riječ je o iznimno snažnom, ali i rijetkom resursu, pa će postojati velik pritisak da se upotrijebi na nekom drugom mjestu. Možete zamisliti da mirovni pregovori u istočnom Sredozemlju propadnu ili da dođe do neke eskalacije s Iranom", rekao je Cancian.

Nosač USS Nimitz također je u misiji, ali se vraća kući s Južnokineskog mora na zapadnu obalu SAD-a prije nego što bude povučen iz službe. Nedavno je izgubio dva zrakoplova, borbeni avion i helikopter, u odvojenim nesrećama, koje su još pod istragom. Treći nosač, USS Theodore Roosevelt, nije raspoređen, ali provodi vojne vježbe uz obalu San Diega.

U međuvremenu rastuća prisutnost američke vojske u blizini Venezuele i njezinih 14 smrtonosnih napada na navodne brodove s drogom potaknuli su strahove da bi Trump mogao pokušati svrgnuti autoritarnog predsjednika Nicolása Madura, koji se u SAD-u suočava s optužbama za narkoterorizam.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

Maduro je u nedavnom nacionalnom programu rekao da Trumpova administracija stvara rat protiv njega: "Izmišljaju ekstravagantnu, vulgarnu, kriminalnu i potpuno lažnu priču. Venezuela je zemlja koja ne proizvodi lišće kokaina."

Stručnjaci kažu da američke snage u regiji nisu dovoljno velike za invaziju. Ali mogle bi pomoći u svrgavanju Madura i moguće gurnuti naciju u kaos.

"Postoji zaista velik potencijal za nasilje i nestabilnost", rekao je politički analitičar Geoff Ramsey. "Ako Maduro izgubi vlast, Venezuela bi mogla doživjeti slom sličan Libiji, koji bi mogao trajati godinama", dodao je.

Zabrinutost zastupnika zbog tajnosti misija

Američka mornarica već ima osam ratnih brodova u vodama kod Venezuele, a podmornica američke mornarice također djeluje u širem području Južne Amerike i sposobna je lansirati krstareće rakete. Američka vojska poslala je i eskadrilu borbenih zrakoplova F-35B Lightning II na pistu u Portoriku, a administracija tvrdi da je vojska ubila najmanje 57 ljudi u napadima na plovila optužena za prijevoz droge.

Trump je proglasio narkokartele nezakonitim borcima zbog narkotika koji ulaze u zemlju i rekao da je SAD u oružanom sukobu s njima, oslanjajući se na iste pravne ovlasti koje je Bushova administracija koristila nakon 11. rujna. Zastupnici iz obiju političkih stranaka izrazili su zabrinutost zbog Trumpova postupka bez odobrenja Kongresa i nespremnosti da pruži detalje o napadima.