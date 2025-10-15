Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
KRVAVA POVIJEST

Procurile tajne informacije, Trump odobrio ubojite operacije u inozemstvu: Otkriven i konačan cilj

Piše V. S., 15. listopada 2025. @ 23:35 komentari
CIA, ilustracija
CIA, ilustracija Foto: Afp
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ovlastila je CIA-u da provodi tajne akcije u Venezueli. Agencija je već u povijesti bila umiješana u smrt Che Guevare, državne udare u Brazilu, Gvatemali i Čileu, a invazija na Kubu u Zaljevu svinja završila je katastrofom.
Najčitanije
  1. Simbol ribe na autu
    Jasna poruka

    Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
  2. Njemačka policija, ilustracija
    strava u njemačkoj

    Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
  3. Ivan Turudić
    THOMPSONOVA TERASA

    Završio nadzor zbog optužnice protiv Danke Derifaj: Evo što je Turudić utvrdio
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Luksuzna oaza uz more: Pogledajte vilu na prodaju koja spaja eleganciju i komfor
POKROVITELJ PRESTIGE NEKRETNINE
Luksuzna oaza uz more: Pogledajte vilu na prodaju koja spaja eleganciju i komfor
Hrvatska će 2026. godine ugostiti najmoćnije svjetske političare
ČAK PET SAMITA
Hrvatske sigurnosne službe na testu, dolaze najmoćniji svjetski političari: "Pozivnicu je dobio i Trump"
Trumpova administracija odobrila tajnu akciju CIA-e u Venezueli
KRVAVA POVIJEST
Procurile tajne informacije, Trump odobrio ubojite operacije u inozemstvu: Otkriven i konačan cilj
Analitičar tvrdi: Rusija je pod pritiskom — eskalacija, dronovi i europska snaga
NAPADI I SABOTAŽE
Analitičar o novoj ruskoj strategiji: "Vrijeme više nije na strani Rusije. Elite su u strahu"
Hamas vratio još dva tijela talaca, kaže da će za ostale trebati vremena
KRHKO PRIMIRJE
Hamas nije vratio sva tijela, Trump zaprijetio: "Izrael će se vratiti u Gazu čim kažem jednu riječ"
Rusija izostala iz Sharm el-Sheikha: odsutnost Moskve potvrđuje pad ruskog utjecaja na Bliskom istoku
OTKAZAO SAMIT
Je li ovo znak da Putin gubi utjecaj u važnoj regiji: "Glavni igrači više ne gledaju prema Moskvi"
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
Zavod za socijalni rad: Nismo prijavili majku djevojčice nego komentare na društvenim mrežama
"KOMENTARI POTIČU AGRESIJU"
Majka djevojčice s rijetkim sindromima objavila da ju je Zavod prijavio policiji: Stigao njihov odgovor
Turudić o propustima u radu splitskog Državnog odvjetništva
THOMPSONOVA TERASA
Završio nadzor zbog optužnice protiv Danke Derifaj: Evo što je Turudić utvrdio
Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
Šok u Poljskoj
Gotovo 30 godina laži! Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
U Novom Topolju automobil sletio s ceste, petero ozlijeđenih prevezeno u bolnicu
slijetanje s ceste
Teška nesreća u Slavoniji: Pet osoba završilo u bolnici
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
Šok u Poljskoj
Gotovo 30 godina laži! Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
show
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Mama Stjepana Vukadina proslavila 55. rođendan
raznježio objavom
Kako izgledaju roditelji chefa Vukadina? Pokazao ih je posebnim povodom
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
Važan korak!
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Presmiješno
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Urnebesno
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Nadmudrio nepristojnog medvjeda, njegovo rješenje oduševilo internet
Genijalno!
Nadmudrio nepristojnog medvjeda, njegovo rješenje oduševilo internet
tech
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Više od 30 trikova
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
Je li na pomolu i lijek?
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
sport
Užas u Scumacherovoj vili: Australski vozač optužen da je silovao Michaelovu medicinsku sestru
priznao odnos
Užas u Schumacherovoj vili: Australski vozač optužen da je silovao Michaelovu medicinsku sestru
Noćna mora bez kraja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
Nevjerojatno
Noćna mora se nastavlja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
Srbi oduševljeni Vatrenima: "Ovo je za nas potvrda da su nogometna krema, a za Hrvate - ništa posebno"
Evo o čemu se radi
Srbi o Vatrenima: "Ovo nam je potvrda da su nogometno plemstvo, a Hrvatima - ništa posebno"
tv
MasterChef: Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
SAMO JAKO!
Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
MasterChef: Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
NE PROPUSTITE!
Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
U dobru i zlu: Sestrine riječi ohrabrenja su ono što joj je bilo potrebno
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sestrine riječi ohrabrenja su ono što joj je bilo potrebno
putovanja
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Jednostavno
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
Vrata Bilogore
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
novac
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
lifestyle
Bienenstich ili pčelinji ubod: Recept za kolač koji svi traže
Savršenstvo!
Njemački kolač odličan je primjer da su jednostavne slastice najbolje, zato svi traže baš ovaj recept
Stan u zagrebačkoj Dubravi uređen s puno duše i šarma
KAO MALI RAJ
Stan u zagrebačkoj Dubravi pun duše i šarma, ali kuhinja je ipak najposebnija
Ulična moda Zagreb u tenisicama s povišenom petom Isabel Marant
I BOJA JE DIVNA
Tenisice sa zagrebačke špice koje mogu zamijeniti štikle, a uz fini kaput izgledaju zakon
sve
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Mama Stjepana Vukadina proslavila 55. rođendan
raznježio objavom
Kako izgledaju roditelji chefa Vukadina? Pokazao ih je posebnim povodom
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene