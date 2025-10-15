Procurile tajne informacije, Trump odobrio ubojite operacije u inozemstvu: Otkriven i konačan cilj

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tajno je ovlastila CIA-u da provodi tajne akcije u Venezueli pojačavajući svoj pritisak na Nicolása Madura, autoritarnog vođu zemlje.

Informacija je to koja je došla od američkih dužnosnika, a objavio ju je The New York Times.

Američka vojska tjednima napada brodove uz venezuelsku obalu za koje tvrdi da prevoze drogu. Dosad je ubijeno 27 ljudi. Američki dužnosnici privatno su jasno dali do znanja da je krajnji cilj svrgnuti Madura s vlasti.

Nova ovlast omogućila bi CIA-i provođenje smrtonosnih operacija u Venezueli i niz operacija na Karibima. Agencija bi mogla poduzeti tajne akcije protiv Madura ili njegove vlade, bilo jednostrano ili u sklopu veće vojne operacije. Nije poznato planira li CIA ikakve operacije u Venezueli ili su ovlasti zamišljene kao rezervni plan.

No, ovaj razvoj događaja događa se u trenutku kada američka vojska planira vlastitu moguću eskalaciju, izrađujući opcije koje Trump može razmotriti, uključujući napade unutar Venezuele.

U regiji se trenutno nalazi 10.000 američkih vojnika, većina njih u bazama u Portoriku, ali i kontingent marinaca na amfibijskim jurišnim brodovima. Sveukupno, mornarica ima osam površinskih ratnih brodova i podmornicu u Karibima.

Nove ovlasti, poznate u obavještajnom žargonu kao predsjednički nalaz, opisali su brojni američki dužnosnici koji su govorili pod uvjetom anonimnosti kako bi raspravljali o strogo povjerljivom dokumentu.

CIA već dugo ima ovlasti za suradnju s vladama u Latinskoj Americi na sigurnosnim pitanjima i dijeljenju obavještajnih podataka. To je agenciji omogućilo suradnju s meksičkim dužnosnicima u ciljanju narko-kartela. Ali ta ovlaštenja ne dopuštaju agenciji provođenje izravnih ubojitih operacija.

Strategija Trumpove administracije za Venezuelu, koju je razvio državni tajnik Marco Rubio, uz pomoć Johna Ratcliffea, direktora CIA-e, ima za cilj svrgnuti Madura s vlasti.

Sjedinjene Države ponudile su 50 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do uhićenja i osude venezuelskog predsjednika zbog optužbi za trgovinu drogom u SAD-u. Trumpova administracija opisuje ga kao narkoterorista, a već je prekinula sve diplomatske veze s autoritarnim vođom.

Maduro je spriječio vladu koja je demokratski izabrana prošle godine da preuzme vlast. No, optužbe Trumpove administracije da je profitirao od trgovine narkoticima i da je njegova zemlja glavni proizvođač droge za Sjedinjene Države i dalje su predmet rasprave.

Nalazi Bijele kuće kojima se odobravaju tajne akcije strogo su čuvane tajne. Njihov točan tekst rijetko se objavljuje, a predstavljaju jednu od najsirovijih upotreba izvršne vlasti, piše ugledni The New York Times.

Ovo nije prva akcija CIA-e u Latinskoj Americi i na Karibima.

Godine 1954. agencija je orkestrirala državni udar kojim je svrgnut predsjednik Jacobo Árbenz u Gvatemali, što je dovelo do desetljeća nestabilnosti. Invazija na Kubu u Zaljevu svinja 1961. godine, koju je poduprla CIA, završila je katastrofom, a agencija je više puta pokušala ubiti Fidela Castra. Iste godine, međutim, CIA je opskrbila oružjem disidente koji su ubili Rafaela Leónidasa Trujilla Molinu, autoritativnog vođu Dominikanske Republike.

Agencija je također bila umiješana u državni udar u Brazilu 1964., smrt Che Guevare i druge spletke u Boliviji, državni udar u Čileu 1973. i borbu kontraša protiv ljevičarske sandinističke vlade Nikaragve 1980-ih.