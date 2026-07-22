Hegseth otkrio koliko je do sada koštao rat s Iranom

Trošak američkog rata s Iranom narastao je na 37,5 milijardi dolara, rekao je u utorak ministar obrane Pete Hegseth pred zastupnicima skeptičnima prema obnovljenom bliskoistočnom sukobu koji zahtijeva nova sredstva.

Samo šest mjeseci uoči međuizbora na sredini mandata na kojima bi republikanci Donalda Trumpa mogli izgubiti većinu u oba doma Kongresa, demokrati rastu u anketama povezujući nepopularni rat u Iranu s rastom troškova života, piše Reuters.

Hegseth je na saslušanju pred zastupnicima u Washingtonu rekao da iznos od 37,5 milijardi uključuje određene aspekte rata, no i one očekivane do 30. rujna. U ovom trenutku nije jasno kako je Pentagon stigao do tog broja, a izvor iz Reutersa u ožujku je rekao kako je Trumpova vlada procijenila da je samo prvih šest dana rata koštalo najmanje 11,3 milijardi.

Trump traži dodatnih 90 milijardi dolara

Američki predsjednik je prošli mjesec od Kongresa zatražio gotovo 90 milijardi dolara dodatnih sredstava, većinu njih vezanu za sukob u Iranu. To je otvorilo novu bitku u Kongresu sa zastupnicima frustriranim ratom i nadolazećim izborima.

I republikanci i demokrati su od početka rata 28. veljače kritizirali i Trumpa i njegovu vladu da ih nisu dovoljno informirali o sukobu ili svojim budućim planovima.

Donald Trump, predsjednik SAD-a Foto: Getty Images via AFP

„Predsjednik prijeti eskalacijom i ratnim zločinima te sugerira da bi ovo mogao biti još jedan vječni rat”, rekla je na saslušanja demokratkinja Patty Murray, vodeća u odboru Kongresa odgovornog za federalna sredstva.

Tanka većina u Parlamentu

Trump je nekoliko puta osobno prijetio Islamskoj Republici, uključujući napadima na civilnu infrastrukturu za koje kritičari kažu da bi mogli predstavljati ratni zločin.

Republikanci imaju tanku većinu u oba doma, pa je za odluke o novim sredstvima u pravilu potrebna i podrška demokrata, piše Reuters.

„Razlog zašto su ljudi ljuti na vas i ovu vladu je zato što se vaše prošle izjave ne slažu jedna s drugom”, rekla je demokratkinja Kirsten Gillibrand.

„Ili je gotovo ili nije gotovo. Ili će stati unutar dva tjedna, ili neće. Ili su projektili ili nisu”.

"Najveća prijetnja za SAD"

Hegseth je zastupnicima naglasio da su potrebna hitna nova sredstva i za vojnu obuku. Rat u Iranu je stavio veliki pritisak na Pentagonov proračun vrijedan gotovo bilijun dolara, ugrožavajući sredstva određena za druga pitanja.

Plakati protiv Trumpa u Teheranu - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Načelnik združenog štaba američke vojske general Dan Caine tijekom saslušanja je rekao da će vojska pronaći načine za isplatu vojnika, no da će biti problema s plaćanjem troškova održavanja, kao i investicija u buduće sposobnosti.

Hegseth nije samo pozvao zastupnike da odobre dodatna sredstva sada, nego i obrambeni proračun od 1,5 bilijuna dolara za 2027. godinu.

Ministar obrane tvrdi da bi suprotna odluka bila „najveća prijetnja za njihovu naciju”.