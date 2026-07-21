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Trump razmatra potez koji bi mogao imati goleme posljedice: U tijeku je diplomatska ofenziva

PišeHina, 21. srpnja 2026. @ 06:29 komentari
Donald Trump, predsjednik SAD-a
Donald Trump, predsjednik SAD-a Foto: Getty Images via AFP
Osam izvora, uključujući diplomate i kongresni izvor, potvrdili su da Washington - povijesno najveći donator UNHCR-a - razmatra povlačenje iz agencije.
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