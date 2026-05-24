Dužnosnici potvrdili - ipak ništa od sporazuma: "Iran se načelno obvezao, ali.."

Iako se najavljivao da će detalji sporazuma SAD-a i Irana biti objavljeni danas, čini se da će se na konačnu odluku ipak morati pričekati. No, dogovor je navodno "načelno postignut".

Iranski čelnici i državni mediji zasad nisu javno komentirali sadržaj mogućeg sporazuma niti detalje pregovora. Američki dužnosnik rekao je da sporazum još nije potpisan te da i dalje čeka konačno odobrenje predsjednika Donalda Trumpa i iranskog vrhovnog vođe, što bi moglo potrajati nekoliko dana, piše The New York Times.

Dodali su da su dvije strane, prema riječima američkog dužnosnika, načelno postigle dogovor koji bi mogao dovesti do smirivanja rata na Bliskom istoku ponovnim otvaranjem Hormuškog tjesnaca i obvezom Irana da se riješi svojih zaliha visoko obogaćenog uranija.

Još se pregovara o načinu na koji bi Iran uklonio svoje zalihe visoko obogaćenog uranija. Trump inzistira na tome da Sjedinjene Države preuzmu taj materijal u sklopu njegove politike ograničavanja iranskog nuklearnog programa.

Vijest o mogućem dogovoru dolazi nakon nekoliko vrlo napetih tjedana tijekom kojih je Trump povremeno prijetio nastavkom napada na Iran, a zatim govorio o napretku u posljednjim pokušajima pregovora kako bi se spriječio povratak otvorenog rata - pritom otkrivajući vrlo malo detalja. U subotu je na društvenim mrežama objavio da su dvije zemlje "uglavnom dogovorile" memorandum o razumijevanju "vezan uz MIR". No u nedjelju je izjavio da je svojim pregovaračima naredio "da ne žure sa sporazumom".

"Pregovori se odvijaju uredno i konstruktivno, a svojim sam predstavnicima poručio da ne žure sa sporazumom jer je vrijeme na našoj strani. Obje strane moraju uzeti dovoljno vremena i sve napraviti kako treba. Ne smije biti pogrešaka! Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji", objavio je Trump, poručivši da "Iran mora shvatiti da ne može razviti niti nabaviti nuklearno oružje ili bombu".

Dužnosnik potvrdio: Sporazum se ne očekuje danas

Visoki dužnosnik američke administracije rekao je za CNN da se detalji sporazuma još usuglašavaju i da se on ipak ne očekuje danas.

Iran se načelno obvezao ponovno otvoriti Hormuški tjesnac i riješiti se svojih zaliha visoko obogaćenog uranija u sklopu sporazuma sa Sjedinjenim Državama, rekao je drugi dužnosnik administracije. Dodao je da se još pregovara o tome na koji će način zalihe uranija biti uklonjene, kao i o trajanju moratorija na buduće obogaćivanje uranija.

Ublažavanje sankcija i odmrzavanje iranske imovine uslijedili bi tek ako Hormuški tjesnac ponovno bude otvoren i ako Iran ispuni svoje obveze vezane uz pregovore o ograničavanju nuklearnog programa, rekao je dužnosnik.

Točan iznos novca koji bi Iran dobio u sklopu sporazuma također još nije dogovoren, a i dalje nije sigurno hoće li ovaj nacrt prerasti u konačan sporazum.