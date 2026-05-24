Bliži se kraj rata? Trump: "Sporazum s Iranom je uglavnom ispregovaran", oglasili se i Iranci

Sjedinjene Države su blizu okvirnog sporazuma s Teheranom u nastojanjima da se okonča rat s Iranom i ponovno otvori Hormuški tjesnac, rekao je u subotu američki predsjednik Donald Trump.

Sporazum je "uglavnom" ispregovaran, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

"Trenutno se raspravlja o završnim aspektima i detaljima sporazuma i bit će uskoro objavljeni", dodao je.

Međutim, glasnogovornik iranske vojske naglasio je na X-u da će Teheran nastaviti kontrolirati Hormuški tjesnac čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Državama.

Tjesnac, koji je ključan za globalnu trgovinu naftom i plinom, ostat će "pod punom iranskom upravom i suverenitetom", rekao je glasnogovornik.

Iranska novinska agencija Fars izvijestila je da je Iran pristao povećati broj brodova koji prolaze kroz tjesnac na predratnu razinu. Međutim, to ne znači povratak "slobodnom prolazu" kao prije rata, navodi se.

Upravljanje tjesnacem i izdavanje dozvola i dalje bi obavljala Islamska Republika Iran, izvijestio je Fars. Trumpova tvrdnja je stoga "nepotpuna i ne odražava stvarnost", rekla je agencija.

Memorandum od četrnaest točaka kao prvi korak

Trump nije iznio detalje planiranog sporazuma. Američka novinska kuća Axios, pozivajući se na američkog dužnosnika, izvijestila je da nacrt memoranduma o razumijevanju trenutno predviđa 60-dnevno produljenje primirja. Tijekom tog razdoblja, Hormuški tjesnac bio bi otvoren za plovidbu bez naknada, a Iran bi se obvezao ukloniti mine koje su tamo postavljene.

Zauzvrat, Sjedinjene Države bi ukinule blokadu iranskih luka i odobrile neka izuzeća od sankcija kako bi Iranu omogućile slobodan izvoz nafte, izvijestio je Axios.

Nacrt memoranduma također uključuje obećanje Irana da nikada neće doći u posjed nuklearnog oružja te da će pregovarati o obustavi svog programa obogaćivanja uranija i uklanjanju zaliha visoko obogaćenog uranija.

Sjedinjene Države bi se, zauzvrat, složile pregovarati tijekom 60-dnevnog razdoblja o ukidanju sankcija i oslobađanju iranske imovine.

Iranski nuklearni program ostaje sporan

Ti bi se koraci dogodili samo kao dio konačnog sporazuma, izvijestio je Axios. Američke snage bi se tek tada povukle.

Nacrt također jasno daje do znanja da bi rat između Izraela i Hezbolaha u Libanonu završio, navodi se u izvješću.

Axios je citirao američkog dužnosnika koji je rekao da je moguće da sporazum ne bi trajao ni punih 60 dana ako bi Sjedinjene Države bile uvjerene da Iran nije ozbiljan u vezi s nuklearnim pregovorima.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian otvoren je za diplomatsko rješenje, prema predsjedničkom uredu u Teheranu, ali je naglasio duboko nepovjerenje Irana prema Washingtonu.

"Ostajemo spremni za razgovore, ali iskustvo prošlih pregovora sa SAD-om prisiljava nas na najveći oprez", citiran je Pezeškian.

Dan Shapiro, bivši američki veleposlanik u Izraelu i savjetnik u pregovorima s Iranom, rekao je za Wall Street Journal da Trump mora birati između neizvjesnosti eskalacije i sigurnosti kritike zbog slabog sporazuma. Rekao je da nitko ne zna što će Trump odabrati.